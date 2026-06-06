Откриха сезона на Витоша. Ще се радваме на два лифта

Днес дадоха официален старт на сезон „Лято 2026“ на Витоша. По този повод пуснаха лифтовете Витошко лале 1 и Витошко лале 2, с които се достига до връх Голям Резен, откъдето с кратка приятна разходка се достига до първенеца на Витоша – Черни връх. За по-напредналите и опитни колоездачи отвори и трасето "Лалето". Съоръженията ще работят всяка събота и неделя и на официалните почивни дни през целия сезон от 9 до 16:30 ч., обявиха от „Витоша ски“.

Карти

И това лято за всички планински колоездачи ще се предлагат специалните МТБ карти, които дават възможност за целодневно, полудневно или уикенд ползване на съоръженията. Налични за продажба са също всякакъв тип билети, семейни пакети и билети за колоездачи и парапланеристи, като има опция и за сезонна лятна карта. МТБ картата за цял ден е 19 евро за възрастен, а за ученици, студенти и пенсионери – 16 евро. Полудневната е съответно 16 и 13 евро. Уикенд картата съответно е 30 евро и 24 евро. Сезонната карта е 220 евро, а за пенсионери, ученици и студенти – 160 евро.

Единичното преминаване на Витошко лале за възрастен е 3.50 евро, за ученици, пенсионери и студенти – 3 евро, децата до 12 г. и инвалидите плащат по 2.50 евро.

Семейните пакети са за 1 родител с дете до 7 г., 2-ма родители с едно дете до 7 г., родител с две деца или двама възрастни с две деца до 7 години. Цената за едно преминаване съответно е 3.50 евро и 7 евро,

Работното време на съоръженията е от 9:00 до 16:30 часа, а с тяхна помощ се достига бързо и лесно до изходните точки на множество пешеходни и веломаршрути из цялата планина.

Състезания

Началото на колоездачните състезания ще бъде поставено още през следващия уикенд на 13-14 юни, когато ще се проведе 12-ото поредно издание на ендуро предизвикателството Витоша Home Mountain Enduro 2026. Освен за колоездачите множество интересни събития ще има за малки и големи, които ще могат да се включат през целия сезон. На 14 август пък ще се проведе Европейският шампионат по спускане. Витоша за първи път приема събитие от такъв ранг, а организаторите очакват участие на някои от най-популярните имена не само на европейската, но и на световната байк сцена. Домакинството на Европейския шампионат в дисциплината спускане, която е една от най-популярните и атрактивни в планинското колоездене, като цяло е огромно признание за страната ни и възможност да представим уникалните възможности и потенциал, които планината над столицата ни предлага, пише Телеграф.

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