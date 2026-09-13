Бордът по туризъм иска спешни промени в Закона за горите. Лифтовете и пистите влизат в големия спор
Браншовата организация настоява ремонтите и новото строителство в планините да се облекчат, за да се даде шанс на курортите
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Браншовата организация настоява ремонтите и новото строителство в планините да се облекчат, за да се даде шанс на курортите
Трещеник ще привлича туристи с писти и хотели
Министерството на туризма, Община Сапарева баня и браншът обединяват усилия за развитие и популяризиране на региона като целогодишна дестинация
За проблема съобщиха от курорта
Прогнозите са за снеговалежи и ниски температури в следващите дни и се очаква да има добри условия за ски
Добрата новина за туризма е отварянето на сухопътните граници, с решението за прием на България в Шенген
Наблюдава се тенденция за увеличаване на посещаемостта на курорта и ски пистите и от чужденци
Част от пистите бяха отворени за нощно каране през изминалите дни
Ето кога ще бъде достъпно
Проучването е на британски туристически агенции
У нас има и по-малко известни места, на които може да се кара с удоволствие
Председателят на Комисията по туризъм в НС Ертен Анисова възстанови диалога с бранша
Курортите са пълни
Докато самолетът на президента набира европейска височина, машината на кабинета е в шпионска турбуленция
Курортът ще работи при спазване на ограничителните мерки
Условията за ски са отлични
Поради нарастващите коронавирусни инфекции
На пистите ще действат редица противоепидемични мерки
Пистите на Мечи чал вече са отворени
От утре ски курорт №1 ще приема феновете на зимните спортове, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки