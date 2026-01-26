Якоруда- спа зоната на бъдещето

Туризмът и обновяването на инфраструктура са приоритетни за развитието на община Якоруда, каза в интервю за БТА кметът на общината Мехмед Вакльов.

Според него най-добрият вариант за осигуряване на препитание на местните хора е развитието в областта на туризма.

Якоруда има минерална вода, която е хипертермална и с температура 42 градуса по Целзий. Водят се преговори с различни инвеститори за построяване на балнеолечебни центрове, СПА зони и други, което ще даде сериозен икономически тласък на общината, посочи Вакльов.

Другата природна даденост, която притежава Якоруда, е курортът Трещеник, в който втора година общината успява да пусне една от ски пистите, подходяща за деца. Предвижда се да бъде изградена и по-голяма писта, съответно и по-голяма леглова база, с която да се привличат повече туристи.

Сред обектите, с които Якоруда привлича туристи, е късноантичната и средновековна крепост „Калята“, а през общината преминава атрактивната Родопска теснолинейка, която единствена в страната. Именно тук е и най-високата железопътна гара в страната – гара Аврамово.

Якоруда се отличава и с чист въздух и красива природа и се развива екологично животновъдство и земеделие.

През 1975 г. Якоруда е обявена за климатичен планински курорт, което ще рече, че този район се отличава сред тези с най-чист въздух в страната, посочи общинският кмет.

Тук са Трещеник и Белмекен, а всички природни богатства, събрани на едно място, ще дадат един доста добър икономически развой на нещата, каза още Мехмед Вакльов.

В последните години все по-често кметовете на четирите общини Банско, Разлог, Белица и Якоруда, говорят за развитие на региона. В тази връзка кметът на община Якоруда коментира за БТА, че вече има и няколко съвместни инициативи, сред които е и провеждането на колоездачна обиколка от най-високата железопътна гара в страната – Аврамово, на територията на община Якоруда, през най-високото село – Орцево, което е на територията на община Белица, до курорта Банско.

Банско вече е световен курорт, Разлог има своята местност Кулиното, Белица – Семково, а Якоруда – Трещеник, искаме да дадем един общ продукт, но различен като естество. Целта е като дойдат туристите в региона да имат избор и да остават повече време тук, коментира още Вакльов.

По отношение на населението на Якоруда и миграцията, общинският кмет посочи, че има много млади хора, които работят в чужбина, но не остават трайно там. „Работят, връщат се, строят къщи, раждат си децата тук и тук живеят. С намеренията, които имаме, идеята е тези хора да си работят в общината и да не изоставят семействата си по три-шест месеца през годината“, посочи още Вакльов.

