Първи резултати от частичните избори. ДПС Ново начало с двама нови кмета
ИТН победи ПП ДБ в Софийско
ИТН победи ПП ДБ в Софийско
След рекетираната от Коцев на бизнес дамата, поръчката отива при Ангел Дерменджиев
Ерол Мюмюн обяви четирима си заместници
Той се поема от бизнесмена Величко Сидеров
Случката е в Благоевград
Силистренка ще е
Сдружението "Алтернатива за гражданите" бе една от изненадите на вота в общината
Обеща да смени модела и да превърне градът в модерен и успешен
Михаил Хаджиянев стана председател на Общинския съвет в Бургас
Страцимир Петков подари химикалка на досегашния кмет Корнелия Маринова
Ще работим общината да придобие европейски облик - за пример и подражание, обеща Невхис Мустафа
Случката е от Руен
Двамата с областния управител са големи фенове на английския отбир
Скандалният договор за сметосъбиране и Индустриалната зона
Най-голямата победа е във Видин
Първа сесия на новия общински съвет