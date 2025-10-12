Първи резултати от частичните избори. ДПС Ново начало с двама нови кмета

Двама нови кмета за ДПС Ново Начало на днешните частични избори.

Балотаж в димитровградско село между ДПС и ГЕРБ.

Кмет в софийско за ИТН. Загубата е за ПП-ДБ

Напрежение в Пазарджик заради пореден опит за манипулация от ПП ДБ

Голяма активност край Търговище и Петрич.

Ето и подробностите към този час!

Пазарджик. Чакат се резултатите.

35,09 % е избирателната активност за изборите за общински съветници в община Пазарджик. Това сочат официалните резултати от общинската избирателна комисия след приключване на изборния ден в 20.00 ч.

От общо 96912 избиратели своя вот упражниха 34 008 души, което е почти една трета.

По официални данни на МВР органите на реда са реагирали на около 30 сигнали за нередности, 12 от които се отнасят за случая в с. Огняново, където ПП-ДБ неуспешно пробваха да забъркат мощна конспирация, свързана с два автомобила.

Депутатът Венко Сабрутев и пиарът на ПП Найо Тицин се опитаха да замесят Новото Начало, но после се разбра, че партията на Пеевски няма нищо общо с този случай.

Едната от колите е била брандирана с надпис "Исторически парк", а полицаите задържаха хората в нея.

"На място са били Йордан Мицикулев, който е местният лидер на "Величие" и Павел Стоименов, който им даде "Макларън"-а и "Ламборджини"-то, което се разби преди 2 седмици", посочи източник от селото, цитиран от ПИК.

Божидар Божанов пък написа във Фейсбук, че на другата кола - "Ауди", имало стикер на МВР. Такива стикери изобщо няма. Малко по-късно стана ясно, че стикерът е на Съюза на българските командоси, който е неправителствена организация.

Нямаме данни за купуване на гласове, петимата са задържани по Закона за МВР, уточни пред журналисти говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

За участие в днешните избори местната Общинска избирателна комисия регистрира 23 партии, 4 коалиции и две местни, а общият брой на кандидатите за общински съветници е 597.

Те се борят за 41 места в местния парламент.

Хасковско. Нов кмет за ДПС Ново начало

Без нарушения приключиха предсрочните частични избори за кмет на кметство в три села в област Хасково - селата Боян Ботево, община Минерални бани, село Черногорово, община Димитровград и село Славяново, община Харманли.

Единственият кандидат в село Боян Ботево, община Минерални бани – Вилдан Мехмед от ДПС, събра 285 гласа от 325 отишли до урните. Избирателната активност е 50,94 %.

В харманлийското село Славяново Николай Балабанов, издигнат от инициативен комитет, беше преизбран с 207 гласа, срещу 72 за Радко Кьосев от БСП – Обединена левица.

Балотаж следващата неделя ще има в димитровградското село Черногорово. Борбата за кмет продължават Лидия Молева от ГЕРБ, която днес спечели подкрепата на 193 от избирателите и Христина Статева от ДПС, за която гласуваха 148 души. Петко Петков, издигнат от инициативен комитет събра едва 129 гласа.

Петричко. Без нарушения

При 64% избирателна активност е приключило гласуването за кмет на петричкото село Беласица, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 561 души, които гласуваха в две секции. Гласоподавателите с право на глас по предварителни списъци бяха около 960 човека. Не са постъпили сигнали за нарушения.

Врачанско. Победа за ДПС Ново начало

В село Струпец налице е смразяваща победа на ДПС Ново начало, където Илия Илиев победи конкурента си със 180 на 20.

В селото в община Роман, област Враца, извънредните избори се провеждат след смъртта на кмета Пламен Лалов. Само двама бяха кандидатите

Софийско. ИТН с кмет - победи ПП-ДБ

Николай Владимиров е новият кмет на село Столник, община Елин Пелин, Софийска област. Той е излъчен от коалицията България на регионите, в която са ВМРО, БНД и ИТН. Частичните избори също се провеждат заради смъртта на кмета Илиян Милатинов. Трима бяха кандидатите за кмет на селото, отпаднаха тези на ПП-ДБ и БСП.

Старозагорско. Възраждане срещу ГЕРБ

В село Хрищени, област Стара Загора, с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната през 2023 година кмет Радка Желева, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама са кандидатите.

Търговищко. Висока избирателна активност

Без нарушения приключиха изборите за кмет на поповското село Зараево. Избирателната активност към 20:00 часа е 62 процента. Правото си на глас на частичните избори за кмет на кметство село Зараево упражниха 472 граждани от общо 752 имащи това право.

