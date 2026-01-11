Ето защо БСП свиква конгрес в напрегнат момент за партията

Конгресът на БСП преди изборите е изключително необходим, за да може партията да влезе в кампанията с нова мотивация и ясна посока. Това заяви заместник-председателят на партията Иван Таков, коментирайки решението на пленума БСП да проведе конгрес на 7 и 8 февруари. По думите му форумът идва в момент на ниско политическо доверие и изисква сериозен вътрешен разговор.

Без сътресения, въпреки спекулациите

Иван Таков подчерта, че заседанието на Националния съвет е преминало спокойно, въпреки публичните внушения за вътрешни конфликти. По думите му е имало реален дебат и анализ, а не драматични сблъсъци, както се е коментирало извън партията.

„Случи се това, което трябваше да се случи. Чухме гръмки приказки за фундаментални и кървави сценарии – това не е вярно. Събрахме се, дебатирахме, анализирахме и отиваме на конгрес преди изборите, което беше изключително важно“, заяви Таков. Той допълни, че решението е продиктувано от нуждата БСП да получи нов заряд преди вота, тъй като доверието към партията в момента не е високо.

Платформа, анализ и оценка на управлението

По думите на заместник-председателя конгресът ще даде възможност за задълбочен и честен анализ на участието на БСП както в управлението, така и в парламента. Именно на този форум ще бъде изработена и предизборната платформа на партията.

„Какво по-добро от това, което сме гласували – да направим една истинска предизборна платформа и един честен анализ за участието ни в правителството и в парламента“, каза Таков. Той уточни, че в дневния ред на конгреса изрично е включена и точка, свързана с председателския пост.

Въпросът за лидера и погледът напред

Таков коментира и изказването на настоящия председател на БСП Атанас Зафиров, че е възможно да няма избор на нов лидер. Според него процедурата зависи изцяло от решенията на конгреса.

„Технологично конгресът трябва да констатира оставката. Той е органът, който избира председателя и може да прекрати правомощията му или да не го направи и да избере нов“, обясни заместник-председателят. Таков не изключи възможността да бъде номиниран за председател и заяви, че ако бъде избран, ще може да съчетае ръководната роля с изработването на кампанията. „Това ще бъде основата на нашата кампания“, подчерта той.

В заключение Иван Таков заяви, че по структурите ясно се усеща необходимостта от подобен форум. Според него миналото трябва да бъде анализирано, но фокусът на партията вече трябва да бъде насочен към бъдещето и предстоящите избори. „Миналото е минало, бъдещето е пред нас – а пред БСП стоят изключително важни избори“, каза още той.

