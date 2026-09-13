ДПС Ново начало с двама нови кмета. Първи в Пазарджик
ИТН победи ПП ДБ в Софийско
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ИТН победи ПП ДБ в Софийско
Само кърпят дупките по разбитото шосе Обещаното не е като даденото. Пет петрички села се надяваха на асфалтиран път, но се оказа, че шосето само ще б...
Огнеборците в Пиринския край гасиха 19 пожара от петък до понеделник. Най-много огнени инциденти – 6, възникнаха в полето заради неправилно боравене с...
Жена от Петричкия край, която набирала проститутки в хотел, се отърва само с условна присъда. С.К. постигна споразумение с прокуратурата, а то бе одоб...
Голяма колона от автомобили се е образувала в посока Гърция при обходния път за съседката ни при село Марино поле. Тя е около 7 километра, а в обратна...
Петрич. Семейство от мъж и жена са били изтезавани и ограбени в собствения им дом в Петрич. Информацията за случилото се е от самите потърпевши. Споре...
Петрич. Петричкият лихвар Румен Запрев е бил пребит тази нощ в дома си, съобщи информационният сайт struma.bg. Няколко души влезли в къщата му и започ...
Благоевград. Мъж с порезна рана на корема е бил приет около 23:20 часа в събота в Спешен център – Петрич, съобщиха от ОД МВР – Благоевград. Пристигна...
Благоевград. Трети храм в община Петрич за тази седмица бе атакуван от неизвестни засега крадци. Около 10:15 часа в четвъртък в местното РУП е получе...
Благоевград. Престъпна група тормози Петричкия край с дръзките си кражби посред бял ден. В четвъртък са извършени два идентични обира – чрез разбиване...
Благоевград. Нови количества канабис откриха служители на РУП – Петрич. Напоследък няма ден, в който да не се натъкнат на канабисова нива в региона....