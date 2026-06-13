Полина Карастоянова: България ще има нови бранд, лого и слоган
Интелектуалното и културно наследство стават основа на новия имидж на страната ни, казва изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
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Интелектуалното и културно наследство стават основа на новия имидж на страната ни, казва изпълнителният директор на Националния борд по туризъм