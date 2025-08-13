Кабинетът прави фонд за Бранд България

Страната ни ще има национално ведомство, което ще отговаря за Бранд България

Създаване на централизирана структура, която да управлява изграждането и налагането на единен бранд на България, с основна цел издигане на имиджа на страната предвижда правителствената законодателна програма за втората половина от 2025 г., приета тези дни.

Отговорник за законопроекта е Министерството на туризма, придвижването му се планира в първите есенни седмици, съобщава "Сега".

Структурата ще съществува под формата на национален фонд, той ще се казва „България днес и утре“. Ще е на бюджетна издръжка, с организационна самостоятелност, ще го управляват надзорен съвет и изпълнителен директор, ще отвори регионални и чуждестранни офиси.

"Разработване и внедряване на единна концепция за представяне на страната на международно ниво", е записано в целите на закона, с който ще бъде учреден фондът.

Надеждата е единното звено да реши проблема с некоординираните и често противоположни инициативи за представяне на България като туристическа дестинация от различни институции и частни лица.

Органът трябва да отговоря за провеждането на координирана стратегия, да следи за интелектуалните права. Освен на бюджета, той ще разчита на публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейските фондове.

