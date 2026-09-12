Боршош с ключов призив за туризма
Той посочи голямото предизвикателство през 2026 г.
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Той посочи голямото предизвикателство през 2026 г.
Наблюдава се изключително голям скок във вътрешния туризъм през последната година
Започват координирани действия на Министерство на туризма, КЗП и браншовите организации
Стремим се да изградим бъдеще, каза министърът на туризма
Ново признание за местното винопроизводство и шанс за по-силно международно присъствие
Щастлива новина за семейството му
Българският винен туризъм вече гледа към международните пазари
Министър Мирослав Боршош обяви сензационно членството на Хисаря в авторитетната Европейска асоциация на историческите термални градове
България е водещият избор на българските туристи, каза Боршош
Сред основните теми бе инициативата "Дестинация Балкани“
Страната ни вече е закупила домейна Visit Bulgaria
В рамките на разговора бяха обсъдени ключови теми за развитието на сектора
Интелектуалното и културно наследство стават основа на новия имидж на страната ни, казва изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Общината разполага с уникални природни ресурси
Община Камено става част от стратегическата визия на Министерството на туризма за Южното Черноморие
Министерството на туризма и Wizz Air задълбочават двустранното си сътрудничество
Допълните ползи от това събитие за имиджа на страната ни са огромни
Ще се работи за възстановяване на директните полети
Министър Боршош обсъди перспективите на израелския туристически пазар с представители на Israir Airlines
Мирослав Боршош инициира среща с представители на Комисията за защита на потребителите