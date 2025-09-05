Пробив в туризма! Голяма новина за турските визи

Въведените от ЕС по-благоприятни правила за издаване на шенгенски визи на турски граждани ни дават допълнителна възможност и ще имат сериозно отражение върху туризма на България, тъй като Турция е един от основните ни туристически пазари - в рамките на първите пет. Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ПП-ДБ Иван Белчев за възможностите за развитие на българския туризъм в контекста на облекчения визов режим между Европейския съюз и Турция.

Министърът съобщи, че данните на ведомството и на Националния статистически институт сочат изключително висок ръст на потока от турски туристи към България. Особено добре го отчетохме в първото шестмесечие и в зимния туризъм, допълни министърът и заяви, че ведомството активно работи за насочването на рекламната и маркетингова стратегия за популяризирането на страната ни на пазар Турция като дестинация за туризъм, предаде БТА.

Министър Боршош акцентира върху важността на участието на страната ни в туристическите изложения в Турция, като посочи, че те са възможност не само на бизнеса да се представи с туристическия си продукт, но и на общините.

По думите на Боршош дигиталната кампания е от изключителна важност и по тази причина той информира, че са предвидени средства и в бюджета за 2026 г., като посочи, че предимно се залага на "Гугъл" (Google), "ЮТюб" (YouTube) и "Мета" (Meta). Той изтъкна и важността за представянето на страната ни и в турските медии, за което ще се работи през 2026 г., като напомни, че българският туризъм беше представен в специални приложения в най-големите турски вестници. Изключително добър ефект имаше специалното издание, което направихме във вестник "Миллиет" и там се включиха и регионалните ни власти, допълни министърът.

От 15 юли вече се въвежда нов режим на издаване на туристически визи за турски граждани, съобщи министър Боршош през втората половина на юли.

"С този нов подход, освен тримесечни и шестмесечни, вече се въвежда и възможността да се издават едногодишни, тригодишни и петгодишни визи при граждани, които нямат нарушения по време на издаване на предходна виза. Това е факт, който ще облекчи изцяло визовия режим с Турция, което е изключително важно, особено в областта на туризма", каза тогава министърът на туризма.

От ведомството коментираха, че въведените от ЕС по-благоприятни правила за издаване на шенгенски визи на турски граждани се очаква да се отразят благоприятно на нарастващия интерес на турските туристи към България. По данни на Националния статистически институт за периода януари – май 2025 г. са отчетени над 110 000 регистрации на турски туристи, което представлява ръст от 61,6 на сто спрямо същия период на 2024 г., съобщиха тогава от Министерството.

Министърът посочи по време на парламентарния контрол, че основната цел на визовото решение е да улесни пътуването на турски граждани с доказана положителна визова история, тоест такива, използвали поне два пъти шенгенска виза без нарушение, като се прилага така нареченият каскаден принцип. Каскадният модел предвижда поетапно увеличаване на срока на валидността на визата, в зависимост от визовата история на заявителя. Боршош посочи, че всяко заявление продължава да се разглежда индивидуално, в съответствие с процедурите на Визовия кодекс на ЕС.

Още една голяма новина съобщи министър Боршош. Страната ни вече е закупила домейна Visit Bulgaria и вече започва да го развива.

