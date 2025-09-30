Голям успех! Наш исторически курорт изпъкна на световната карта

Исторически момент за българския туризъм!

Хисаря официално е приет в Европейската асоциация на историческите термални градове.

За първи път България се появява на тази престижна карта, което министърът на туризма Мирослав Боршош нарече огромна стъпка към международно признание и нова ера за СПА и културния туризъм у нас.

Хисаря със световен статут

България за първи път е поставена на картата на историческите термални градове с членството на Хисаря в Европейската асоциация на историческите термални градове. Това стана известно от думите на министъра на туризма Мирослав Боршош, който заедно с кмета на общината Ива Вълчева и генералния директор на БТА Кирил Вълчев направи изявление в София.

„В контекста на нещата, с които можем да се гордеем и които ни правят значими и важни в световен план, днес, покрай голямата радост и посрещането на тези страхотни млади момчета, които представяха България в света на спорта, има една новина, която за нас в туризма е не по-малко значима. Български град, след много работа, усилия, съвместна дейност с Министерство на туризма, вече е член на Европейската асоциация на историческите термални градове“, обяви министърът. По този начин за първи път България стъпва върху тази карта, допълни Боршош.

Голямо признание за българския туризъм

Министърът подчерта, че асоциацията е една от най-авторитетните в света и изискванията за членство в нея не са малко. По думите му той се радва, че български град – благодарение на упоритата работа на кмета и на общината – е успял да покрие всички критерии, да премине през различни селекции и след задълбочена проверка от страна на делегацията на Европейската асоциация да бъде приет за пълноправен член.

„Това за нас е от изключително значение, защото особено в областта на спа туризма, съчетана с културно-историческия, България може да е и трябва да бъде водещ фактор в световния туризъм и с подобни действия като това членство мисля, че вървим в правилната посока“, каза още министър Боршош.

Силата на местните власти

В своето изявление той изтъкна, че стратегическа цел за министерството още от самото начало на мандата е силната и адекватна работа с регионите. „Кметовете и общините са тези, които реално провеждат местната туристическа политика и са отговор на въпроса как може да расте българският туризъм, как може да привлича повече чуждестранни туристи, но и как да създаде продукт, който да е приемлив и привлекателен за вътрешния туризъм, който отчитаме като растящ към момента и смятам, че град Хисаря и община Хисаря са сред водещите дестинации както за чуждестранни туристи, така и за български“, заяви министър Боршош.

Той благодари на кмета на Хисаря Ива Вълчева и на екипа ѝ, както и на екипа на Министерството на туризма за съвместна работа и доброто представяне, с което европейската асоциация е била убедена, че градът е готов да стане не само член на тази асоциация, но и да е един от водещите европейски градове в тази област.

Перспективи и подкрепа

Министърът посочи, че Хисаря ще получи подкрепата на ведомството за съвместни действия с европейската асоциация, които да покажат България като една от значимите дестинации за спа и културно-исторически туризъм.

„Отдавна сме казали, че туризмът не е просто средство за пълнене на държавната хазна, той е и за изграждане на цялостния образ на страната ни. Така съвместно се изгражда добра туристическа политика – националните медии, местните власти и държавата“, каза министър Боршош.

Международни форуми и нови хоризонти

Той изтъкна, че заедно с БТА се изгражда платформа, в която се представя българският винен туризъм. Представители на този сектор след седмица ще могат да обменят практики със световни лидери по време на Деветата глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН, която ще се състои в Пловдив на 6 и 7 октомври и се очаква да събере делегации от 160 държави.

„Най-големите имена в правенето на винен туризъм в света ще бъдат тук и това домакинство е от изключително значение за нас“, каза министърът и допълни, че в рамките на форума гостите ще бъдат запознати с местата, където се прави винен туризъм, като едно от избраните места е Старосел.

„Допълваме това, което правим за регионите, като ги представяме пред най-големите медии в света, най-големите блогове, най-големите инфлуенсъри и влиятелни хора в света на винения туризъм“, каза още Боршош.

История и признание за Хисаря

„Хисаря има своята история и заслужава да бъде на картата на европейските исторически термални градове“, заяви кметът на общината Ива Вълчева по повод членството на града в Европейската асоциация. Тя подчерта, че „Хисаря го заслужава, България го заслужава“.

Кметът припомни, че още през 1882 г. правителството на Източна Румелия обявява града за първия балнеолечебен курорт. Особеното в случая е, че именно тук се поставят първите правила за използването на лечебните свойства на минералната вода. Още тогава започват и първите проучвания на изворите, които са на територията на града – факт, който според Вълчева е бил ключов за приемането на Хисаря в престижната асоциация.

Пътят към европейското семейство

Кметът отбеляза, че стъпките към членството не са били лесни и подчерта съвместните усилия с Министерството на туризма. Вълчева акцентира върху добрата работа и с Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и Европейската спа асоциация, които заедно са съдействали за организирането на посещението на проф. Ханс Хорник – председател на Научния комитет на Европейската асоциация. Ученият направил обстойна инспекция на града, като „обиколи Хисаря, обиколи дори и там, където ние не мислехме, че ще стигне, но си беше подготвил акцентите на обиколката“, разказа кметът. По думите ѝ Хорник бил привлечен от „магията на града“.

Вълчева подчерта, че Хисаря напълно покрива критериите за членство: историческа термална зона, принадлежност към ЕС, архитектурно наследство, свързано с термалното минало и признато за културен паметник, датиращо най-малко от XIX век, богато нематериално наследство, традиционни културни и арт събития, както и висококачествено настаняване. Членството дава възможност градът да бъде включен в културния маршрут на европейските термални градове и в семейството на историческите термални дестинации. „През тези две години с моя екип се опитваме да изградим приказката за Хисаря и все пак някой ни повярва“, каза в заключение кметът.

Символично тя връчи на министъра на туризма копие от сертификата за членство и съобщи, че за първите осем месеца на годината община Хисаря отчита 37 процента ръст на туристите – ярко доказателство, че усилията вече дават резултат.

