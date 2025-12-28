Старт в Пампорово. Сезонът тръгва със сняг от оръдия и пълни хотели

Днес официално ще бъде даден старт на ски сезона в Пампорово, като за туристите ще бъдат отворени пет писти и седем лифта и влека. В курорта естественият сняг е средно около 15 сантиметра, поради което основната надежда за нормални условия е системата за изкуствен сняг, която работи активно в последните дни.

Новият сезон започва с леко повишение на цените на картите и ски пакетите – между 4 и 6 процента. „Това е индексацията. Целта на Пампорово АД беше да запази максимално цените от предходния сезон. Туристите могат да очакват минимална промяна в цените на пакетите и услугите“, обясни пред Нова телевизия Стефан Присадов, изпълнителен директор на дружеството.

По думите му в момента целият комплекс е напълно запълнен. „Надявам се заетостта да се запази и след Нова година. С подобряване на условията и отваряне на цялата ски зона очакваме интересът да остане висок“, допълни Присадов.

Той уточни още, че при подходящи температури за производство на изкуствен сняг, в рамките на 3-4 дни могат да бъдат отворени още 2 или 3 от основните писти, а до 3-4 януари плановете са цялата ски зона на Пампорово да заработи в пълен обем.

