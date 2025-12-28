Нова година зад граница - Турция и Сърбия изпреварват всички по интерес

Тази година интересът на българите към пътуванията за Нова година е изключително силен, като Турция се откроява като една от най-търсените дестинации. Страната се налага като отличен избор по отношение на съотношението цена-качество, а празничните пакети привличат туристи с комбинация от комфорт, богати програми и достъпни цени. Силен остава и интересът към Сърбия, която традиционно е предпочитана за новогодишни празненства заради оживената си атмосфера, музикалните събития и утвърдената си кухня. Това коментира в интервю за Фокус туроператорът Мирослав Пешлов.

По думите му интересът към пътуванията не намалява и след празниците, а януари и февруари се оформят като активни месеци за туризма. Българите все по-целенасочено избират конкретни преживявания – СПА уикендите остават сред най-търсените, а февруари традиционно носи бум на карнавалните пътувания. Сред фаворитите са карнавалът във Венеция, както и тези в Корфу и Патра, които всяка година привличат все повече български туристи. Около Свети Валентин се засилва и търсенето на романтични дестинации, като Париж отново води класацията, но интерес има и към други европейски градове.

На фона на предстоящото въвеждане на еврото притеснения сред пътуващите практически няма. Мирослав Пешлов отбелязва, че в практиката му клиентите не само не се колебаят, а все по-често споделят желание да инвестират средствата си именно в пътувания. Според него след пандемията много хора са преосмислили приоритетите си и са осъзнали, че пътуването носи стойност, която не може да бъде заменена – емоции, спомени и лични преживявания.

Туристическият сектор, по думите му, вече е доказал своята адаптивност и устойчивост. Компаниите са подготвени за процеса по превалутиране както организационно и технически, така и с внедряването на ПОС терминали и модерни системи за разплащане. Целта е клиентите да се чувстват спокойни и уверени при всяка резервация, независимо от валутата, защото желанието за пътуване очевидно остава по-силно от всякакви икономически притеснения.

