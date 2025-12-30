Късен старт, но стабилен интерес. Пампорово влиза в сезона с оптимизъм

Ски сезонът в Пампорово започва по-късно от обичайното заради топлия декември и недостига на естествен сняг, но въпреки това курортът влиза в зимата с оптимизъм. Данните от резервациите и туристическия интерес показват, че търсенето остава стабилно, а очакванията са за добър сезон. Това заяви пред БТА изпълнителният директор на Пампорово АД Стефан Присадов.

Късно откриване след необичаен декември

Откриването на ски зоната тази година се забави заради необичайно високите температури през декември, които не позволиха навременно производство на изкуствен сняг. С минималните количества валежи, паднали в края на месеца, екипите на курорта са положили сериозни усилия, за да подготвят трасетата за старт на сезона на 28 декември. Значителна част от снежното покритие е осигурена чрез системата за изкуствено заснежаване, която обхваща около 95% от пистите в зоната.

Пистите работят, зоната постепенно се разширява

Към момента на разположение на скиори и сноубордисти са шест обработени писти, като в следващите дни се планира поетапно отваряне на още основни трасета. Сред тях са пистата към село Стойките заедно с шестседалковия лифт към нея, както и писта №5. Според ръководството разширяването на работещата зона ще позволи по-добро разпределение на туристите и по-комфортно каране в пиковите периоди.

Туристическият интерес остава стабилен

Въпреки по-късния старт от „Пампорово“ АД не отчитат отказани резервации. По време на коледно-новогодишните празници хотелите и пистите са заети основно от ваканционни групи, а чартърните програми с туристи от Великобритания и Ирландия се изпълняват по предварително планирания график. Наред с българските клиенти, които остават основен пазар за курорта, се отчита ръст на туристите от Румъния, както и стабилно присъствие на гости от Гърция и Турция.

Изкуственото заснежаване като дългосрочно решение

Климатичните промени се превръщат в едно от най-сериозните предизвикателства пред ски курортите, тъй като липсата на стабилна зима и достатъчно естествен сняг вече е по-скоро правило, отколкото изключение. По думите на Стефан Присадов инвестициите в модерни системи за изкуствено заснежаване остават основният инструмент за гарантиране на сезонността и качеството на услугата, като надеждите са насочени към задържане на по-ниски температури в следващите седмици.

Семейният профил остава ключов за Пампорово

Курортът продължава да се позиционира като водеща семейна ски дестинация, особено за начинаещи скиори и сноубордисти. Зелената писта от връх Снежанка до ски център „Малина“ остава едно от най-големите предимства на Пампорово, тъй като предлага безопасна и подходяща среда за първи стъпки в зимните спортове. Според ръководството именно положителният първи досег е решаващ за това децата и семействата да изберат курорта и за следващите си зимни ваканции.

