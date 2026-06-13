Късен старт, но стабилен интерес. Пампорово влиза в сезона с оптимизъм
Курортът компенсира климатичните проблеми с организация и изкуствено заснежаване
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Курортът компенсира климатичните проблеми с организация и изкуствено заснежаване
От утре ски курорт №1 ще приема феновете на зимните спортове, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки
Скоро ще обявят, кои писти ще работят в началото
Играчите се разбраха за начална дата 22 декември
Отмениха първия потвърден чартърен полет с чужди туристи от Европа за България
Първият старт ще е на 6 юни
Писта "Витошко лале" посреща най-нетърпеливите в 18,30 часа