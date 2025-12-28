Ще останем ли без туроператори? Изкуственият интелект влиза в туризма

Изкуственият интелект вече е неизменна част от много професии. Той обработва огромни масиви от информация за секунди и спестява време, което на хората би отнело часове. Това обаче поражда все по-честия въпрос – застрашени ли са определени професии от ИИ. Сред тях все по-често се посочват и туроператорите, тъй като с помощта на алгоритми вече всеки може сам да си организира пътуване бързо и сравнително лесно.

Професия с опит, който не се прави за минути

Анелия Василева е туроператор с над 10 години опит и стотици организирани екскурзии зад гърба си. За нея една пълна оферта никога не е просто списък с цени, а сложна комбинация от детайли.

„Изготвянето на една оферта отнема 4-5 часа, а понякога и повече – всичко зависи от компонентите на пътуването“, обяснява тя. „Полет, трансфер, хотел, застраховка, допълнителни билети за екскурзии, концерти или спортни събития – всеки детайл се изпипва прецизно и това изисква време“, казва Анелия пред БНТ.

Алгоритъмът, който знае вкуса ни

Същата тази работа обаче може да бъде свършена от изкуствен интелект за минути, стига да получи точните указания.

„Той може да прегледа оферти от целия интернет, да сравни дестинации и да избере най-доброто за нашите дати, изисквания и бюджет“, обяснява експертът по киберсигурност Обретен Обретенов. „От разговорите с нас ИИ научава какво обичаме, къде предпочитаме да пътуваме, какви са хобитата ни и какво категорично не харесваме.“

Поколението, което използва ИИ, но не му вярва

Любопитното е, че именно младите хора, които най-често работят с изкуствен интелект, все още не са склонни да му се доверят напълно, когато става дума за пътувания.

„Да ми организира екскурзия – по-скоро не“, казва Павлин Пенев. „Виждам, че при текстове понякога прави грешки и това ме кара да се съмнявам.“

Подобно мнение споделя и Габриела Дюлгерова: „Бих се възползвала, но ме притеснява, че още не е достигнал достатъчно високо ниво. Има плюсове, но и минуси.“

Професии под риск и ролята на човека

Според експертите всяка професия, която може да бъде автоматизирана, е потенциално застрашена – включително и тази на туроператора. Прогнозите сочат, че в близко бъдеще изкуственият интелект може да има достъп до лични данни, графици и дори банкови сметки, превръщайки се в пълноценен дигитален асистент, който резервира, планира и плаща.

„Не бива да се доверяваме на 100% на изкуствения интелект“, предупреждава Обретен Обретенов. „Той трябва да се използва като инструмент – да събира информация и да подготвя чернова. След това човекът трябва да анализира, да приложи критично мислене и чак тогава да вземе решение.“

Човешкият фактор още държи фронта

Засега за Анелия Василева ИИ остава помощник, а не конкурент. Той ѝ пести време, но не заменя опита и личния подход.

„Все още ми се струва, че пълната замяна не е възможна, но не може и да се изключи – виждаме колко бързо напредва“, признава тя.

Развитието на изкуствения интелект е неизбежно. Въпросът вече не е дали ще навлезе във всяка сфера, а докъде ще му позволим да стигне – и каква роля ще запазим за човека в свят, управляван от алгоритми.

