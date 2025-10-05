Сериозна стъпка в една сфера. Възможностите

За първи път у нас – 9-та Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism ще се проведе в Пловдив, 6 - 7 октомври 2025 г.

По време на официална пресконференция в Пловдив министърът на туризма Мирослав Боршош обяви акцентите от предстоящата 9-та Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism на тема “Изкуството на винения туризъм”, която ще се състои в периода 6 - 7 октомври 2025 г. в града с участието на генералния секретар на UNTourism – Зураб Пололикашвили. В пресконференцията се включиха още представители на местната власт и UN Tourism, на академичните среди и български партньори, сред които кметът на града домакин, Костадин Димитров, кметът на Община Чирпан, Ивайло Крачолов, кметът на Община Хисаря, Ива Вълчева, Проф. Д -р Пламен Моллов, директор на Института за системни иновации по храните и виното към Университета за хранителни технологии - Пловдив, Сандра Карвао – директор „Пазарна информация, политики и конкурентоспособност“ в UN Tourism, чилийският шеф-готвач и призната за посланик на гастрономическия туризъм към UN Tourism Пилар Родригес и Гергана Тодорова - създател на WineTours.bg – първата дигитална платформа, популяризираща винените региони и култура у нас, Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм, Живко Енчев, председател на Българската асоциация на винените професионалисти и Емил Коралов, член на УС на асоциацията.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че събитието е признание за усилията на България в областта на туризма и важна стъпка в утвърждаването на винения туризъм като стратегически приоритет. „Провеждането на Деветата глобална конференция за винен туризъм в България е признание за страната ни. Това е най-големият световен форум, на който ще се обсъжда всичко, свързано с винения туризъм. Самият факт, че конференцията се провежда у нас, показва, че българският винен туризъм вече гледа към международните пазари и се налага редом до други утвърдени световни дестинации. Това е голяма крачка, която правим за развитието на сектора. През виното, гастрономията и културното наследство България може да изгради своя отличителен облик на туристическата карта. През годините нашите винопроизводители повишиха качеството на своето вино до високи стандарти, а когато добавят към това и туристическо преживяване, постигат още по-голям успех. Затова заедно с местната власт и бранша подкрепяме този сектор и хората, които изграждат имиджа на България“, заяви министър Боршош.

Сандра Карвао, директор „Пазарна информация, политики и конкурентоспособност“ в UN Tourism изтъкна, че решението България да бъде домакин след държави като Аржентина, Чили, Испания и Италия е сериозно признание за мястото на страната ни в световния туризъм. „България е прекрасен домакин. Конференцията не само ще позиционира винения туризъм тук, но и ще засили ролята на страната в глобалното развитие на туризма. България е сред лидерите в Европа по приходи от туризъм, а събития като това създават нови работни места, подкрепят бизнеса и насърчават регионалното сближаване. Именно виненият туризъм дава възможност ползите от туризма да достигат и до вътрешността на страната, до различни общности, и да се разпределят по-равномерно“, подчерта тя.

Чилийският шеф-готвач и посланик на UN Tourism за гастрономически туризъм Пилар Родригес, сподели: „Не съществува истински винен туризъм без храна. Съчетанието на вино и гастрономия пробужда всички сетива и прави преживяването много по-дълбоко и автентично.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че форумът е историческа възможност както за града, така и за България. Димитров подчерта, че Конференцията не е просто реклама, а възможност и послание – Пловдив да бъде разпознаваемо лице на винения туризъм в световен мащаб. Градът пази хилядолетни традиции, но е и винаги отворен към бъдещето – затова е естествена сцена за такъв форум.

Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов припомни пътя на общината си – от първите стъпки в разработването на стратегия за туризма преди пет години до утвърждаването ѝ като дестинация с богати традиции, фестивали и нови инициативи като „Лозарски пътища“. Той посочи, че Чирпан съчетава винопроизводство, култура и събития, развива кемпер и къмпинг туризъм с подкрепата на Министерството на туризма и може да предложи конкурентен продукт на международния пазар.

Кметът на Хисаря Ива Вълчева пък подчерта, че виненият туризъм върви ръка за ръка с балнео- и спа-туризма и че общините, независимо от мащаба си, трябва да работят заедно за позиционирането на България като дестинация на световно ниво.

Гергана Тодорова, създател на платформата WineTours.bg изтъкна, че конференцията е шанс да представим България като целогодишна винена дестинация: „Нашите региони имат истории и вина, които заслужават да бъдат разказани пред света“.

Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм, подчерта, че глобалната тенденция и интересът във винения туризъм в момента са насочени към местните, локалните, уникалните сортове, а България има изключително много какво да покаже в тази посока.

Проф. д-р Пламен Моллов, директор на Института за системни иновации по храните и виното към Университета за хранителни технологии - Пловдив, обяви, че утре ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между УХТ и UN Tourism Academy, с който университетът ще стане 11-ят в света официален партньор на академията. „Това е огромен престиж за България и за Пловдив. Ще имаме възможност да развиваме образователни програми, да обучаваме млади професионалисти и да каним световни лидери и експерти. Благодарение на това споразумение студентите и бизнесът ще имат директен достъп до международен опит и ноу-хау“, каза проф. Моллов и благодари лично на министър Боршош за подкрепата.

Живко Енчев, председател на Българската асоциация на винените професионалисти подчерта каузата, която има асоциацията, а именно просперитетът на българското вино – неговото популяризиране и утвърждаване като важен и отличителен елемент от винения туризъм в България. Той благодари на свой ред на министъра на туризма за доброто сътрудничество в тази посока.

Програмата на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм включва пленарни сесии, тематични дискусии, майсторски класове в емблематични културни пространства на Пловдив, оперен спектакъл в Античния театър и посещения на изби в страната. „С днешната пресконференция България заявява готовността си да бъде домакин на световния винен елит. “Убеден съм, че Пловдив ще се превърне не само в сцена на идеи, но и в източник на вдъхновение за бъдещето на винения туризъм“, заключи министър Мирослав Боршош.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com