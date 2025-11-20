България влезе в Европейския културен маршрут „Пътят на виното“

България официално става част от Европейския културен маршрут „Пътят на виното“ (Iter Vitis) – престижна инициатива на Съвета на Европа, която обединява винените региони на континента и развива техния туристически потенциал. Решението беше обявено от министъра на туризма Мирослав Боршош в Националния пресклуб на БТА в София, в присъствието на ключови представители на винения и туристическия сектор.

Официално присъединяване и очаквани ползи

В събитието по повод официалното присъединяване на страната ни към Европейския културен маршрут на виното участваха и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, Емануела Панке, председател на федерация Iter Vitis, Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм, Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти, както и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Министър Боршош открои основни цели и ползи от присъединяването на страната ни към Iter Vitis, подчертавайки, че членството е дългоочаквано и е ключово за осигуряване на международна видимост и позициониране на българското винопроизводство и винен туризъм. Очакваният ефект е увеличаване на международния и вътрешния туризъм, както и развитие на регионите в страната.

Българското вино – традиция, икономика и световна идентичност

Виното е много важен щрих от целия икономически образ на България, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов по повод официалното присъединяване на страната ни към Европейския културен маршрут на виното. Той определи повода за днешното събитие, състояло се в Националния пресклуб на БТА в София, като впечатляващ, защото е откриване на път в страната ни в едно споделено културно пространство и то най-вече в сърцето на Стария континент.

Министър Тахов отбеляза, че в българските земи има хилядолетни традиции във винопроизводството, а природните дадености – климат, тероар и почва, са естествена предпоставка за развитие на модерен винен туризъм у нас. По думите му винените дестинации са важни не само за туризма, но и за българските производители. Те дават възможност уникалните ни вина и продукти да достигат до повече потребители, включително и до много чуждестранни гости.

Европейско признание за Мавруд, Димят и българския тероар

България е ключов елемент от мозайката на европейското винопроизводство и винен туризъм, каза председателят на федерация Iter Vitis Емануела Панке по повод официалното присъединяване на България към Европейския културен маршрут на виното. България е 25-ят член на маршрута Iter Vitis, който е един от културните маршрути на Съвета на Европа. Целта на тази програма е да издигне, но и да даде добавена стойност на културата на целия европейски континент.

Културните маршрути имат различни стълбове – археологически, исторически. Когато кандидатствахме за създаване на винен маршрут през 2007 г., ни казаха, че виното не е част от културата, но успяхме да докажем, че е и през 2009 г. бяхме сертифицирани, разказа Панке. Тя подчерта значението на България с нейните археологически, исторически и културни предимства, както и с автохтонните ѝ сортове като Мавруд и Димят, които демонстрират, от една страна, биоразнообразието, но и цивилизациите, преминали оттук.

България вече е част от голямото семейство на европейските винени маршрути и това е голямо признание, каза Петя Минкова, председател на Българската организация за винен туризъм. Тя изтъкна, че това е дългоочаквана стъпка, която е плюс за винарните и винените региони в България и превръща страната в призната европейска дестинация за винен туризъм.

Минкова посочи, че признанието носи и голяма отговорност за поддържане на европейско и световно ниво. Тя съобщи, че предстои експертно обсъждане на стандарти, категоризации и дефиниции за винените маршрути в България, както и черпене на ноу-хау от европейската организация.

Маркетинг, видимост и европейски печат за качество

Присъединяването на България към Европейския културен маршрут на виното (Iter Vitis) е сериозна стъпка, но е само началото, каза Емил Коралов, представител на Българската асоциация на винените професионалисти. Според Коралов това членство ще донесе на страната ни три неща. На първо място Iter Vitis е европейски печат за качество за нашите региони и винени маршрути, сега просто трябва да ги дооформим, посочи той.

Към това Коралов добави факта, че Iter Vitis се включва в голяма европейска мрежа за маркетинг, обмен на добри практики и общи проекти, така че според него трябва да си напишем проектите. Освен това включването на българските изби в Iter Vitis означава по-голяма видимост пред европейската винена публика, пред туроператорите и пред медиите, посочи още той.

България завършва процеса по присъединяване към престижния европейски път на виното Iter Vitis на символен за винопроизводството ден – идването на новото Божоле, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Европейският културен маршрут "Пътят на виното" (Iter Vitis) е сертифициран културен маршрут на Съвета на Европа от 2009 г., посочи Вълчев и изтъкна, че началото на процеса е поставено по време на домакинството на България на деветата Глобална конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив. Той отбеляза, че процесът завършва в третия четвъртък на ноември, който традиционно се отбелязва в един от винарите райони на Европа с посрещането на новото Божоле (Beaujolais nouveau).

"Аз лично много пъти съм имал повод да казвам, че ми се иска и тук, в България, да посрещаме новото си вино, както го правят във Франция. И ето че днес ние ще направим посрещането на присъединяването на България към Европейския път на виното", каза генералният директор на БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com