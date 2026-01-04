Вятър и топене на снега правят планините коварни

Условията за туризъм днес са неподходящи във високите части на планините и не се препоръчва излизане над горския пояс. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Силен вятър и необичайно високи температури

По данни на ПСС във всички планини вятърът е много силен, а снегът се топи заради необичайно топлото време. На Боровец температурата е около 8 градуса, на Алеко – около 1 градус, като и на двете места стойностите са положителни. Единствено на връх Ботев температурата остава под нулата – около минус 1 градус.

Мъгли и неприятно време във високото

В най-високите части на планините има и гъсти мъгли, което допълнително влошава условията и прави ориентацията трудна. От Планинската спасителна служба посочват, че времето във високото е неприятно и рисково, докато в горския пояс условията са значително по-добри и разходките там могат да бъдат сравнително приятни.

Повишена лавинна опасност и нужда от добра екипировка

Заради силния вятър хората трябва да бъдат добре екипирани с топли дрехи, въпреки по-високите температури. Спасителите предупреждават, че с топенето на снега лавинната опасност се увеличава, поради което туристите трябва да бъдат особено внимателни и стриктно да следват зимната маркировка. От ПСС допълват, че ако в следващите дни температурите рязко паднат, условията за ходене в планините ще станат още по-тежки.

Акция на спасителите край Сандански

През изминалото денонощие планински спасители от Сандански са участвали в акция по извеждане на пострадал ловец от труднодостъпен терен. Операцията е проведена по молба на полицията.

