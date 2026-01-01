2026 година - България залага на културния туризъм

Културно-историческото наследство на България ще бъде в центъра на туристическата политика през 2026 година. Министерството на туризма обяви инициативата Година на културния туризъм с цел страната да се утвърди като целогодишна дестинация, която предлага повече от традиционния летен сезон.

Основният акцент ще бъде върху удължаването на туристическия календар чрез нови тематични маршрути, включително културно-исторически, фестивални и кулинарни. Планира се по-тясно сътрудничество с общини, музеи и културни институции, което да даде възможност различните региони да развият собствени туристически профили и да привличат посетители извън пиковите месеци.

Според заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева България разполага с изключително богато културно наследство, което обхваща праисторически обекти, тракийски съкровища, средновековни градове, живи традиции и съвременни фестивали. Именно тази комбинация, по думите ѝ, може да превърне страната в разпознаваема културна дестинация както за чуждестранни, така и за български туристи.

В рамките на инициативата се предвижда създаването на национален календар на събитията и целенасочени кампании за популяризиране на културния туризъм. Целта е България да заеме по-видимо място на европейската карта и да предлага преживявания, които съчетават история, традиции, изкуство и модерни формати.

