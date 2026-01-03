Хотелиери ликуват заради еврото. Ще загорчи ли храната като в Хърватия?

Светлинното шоу върху фасадата на Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт, което приветства България в еврозоната, предизвика вълна от еуфория в родния туристически сектор.

Браншът обяви това за "огромна безплатна реклама", но зад празничните фойерверки прозират чисто прагматичните сметки на бизнеса, но и премълчани рискове за потребителите.

Представители на големите туроператори и хотелиери прогнозират скок на интереса към България, разчитайки, че новата валута ще изтрие имиджа на страната като "източна екзотика".

"Ставаме по-легитимни и чисто психологически европейците ще започнат да ни смятат за нормална и стабилна държава", зарадва се Иван Грошев, председател на Асоциацията на входящите туристически агенции в България.

Според него еврото функционира като сертификат за качество, който ще донесе реални дивиденти още през този летен сезон, с пик на ефекта през 2027 година.

Тази теза бе подкрепена и от Павлина Илиева от "Обединение Бъдеще за туризма", която използва още по-смела метафора: "Еврото е нашата ракета, друг е въпросът дали ще я яхнем".

Анализът на фактите обаче показва, че основният печеливш от промяната е самият бизнес.

Досега туроператорите и хотелиерите губеха проценти при всеки трансфер от европейски партньори заради превалутирането и банковите такси.

" Вече ще сме улеснени и няма да губим пари от излишни такси", призна Елена Иванова, заместник-председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Докато бизнесът изчислява спестените такси, икономическите анализатори напомнят за "хърватския сценарий".

Когато Загреб прие еврото през 2023 година, страната също отчете рекордни туристически посещения, но те бяха съпроводени с рязък скок на цените в ресторантите и кафенетата – феномен, известен като "закръгляване нагоре".

Оптимизмът, че светлинната проекция във Франкфурт автоматично ще напълни курортите ни, може да се окаже прибързан.

Ако премахването на лева доведе до изравняване на цените с тези в Гърция, "безплатната реклама" може да се окаже най-скъпата маркетингова кампания за българския туризъм.

