Скъпо ли е морето ни? Нов спор за цените
Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите
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Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите
Големият въпрос е ще дойдат ли повече туристи или рекламата на ЕЦБ ще е най-скъпоплатената
България има нужда от управление, което дава перспектива, категоричен бе Стефан Янев
Трябва да има карантинни хотели, каза служебният министър на туризма Стела Балтова
Три начина за влизане на чужди туристи у нас
„Къде са ни парите от НАП?“, попитаха протестиращите и посочиха, че „няма финансиране“
Искат спешно да се създаде Гаранционния фонд за обезщетение на клиенти с провалени пътувания заради пандемията
Настояват срока да е пет години
Хотелиерите: Стимулирате дъмпинга. Вие плащате 9% ДДС, а ние 20, отговориха им ресторантьорите
Добрич. По-добре е да има министър на туризма категоричен бе Красимир Станев - изпълнителен директор на "Албена" АД, като добави, че това е мнението н...