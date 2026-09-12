Хотелиери ликуват заради еврото. Ще загорчи ли храната като в Хърватия?
Големият въпрос е ще дойдат ли повече туристи или рекламата на ЕЦБ ще е най-скъпоплатената
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Големият въпрос е ще дойдат ли повече туристи или рекламата на ЕЦБ ще е най-скъпоплатената
Сериалът е създаден по идея на Елена Иванова, която с Милена Фучеджиева създава сценария за сериала
Да не хвърляме милиони за безполезна реклама в чужди телевизии, казва Елена Иванова