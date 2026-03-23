Държавата тегли нов дълг

Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 150 млн. евро бяха пласирани на аукцион, проведен днес, става известно от съобщение на Министерството на финансите. Емисията двугодишни ДЦК е деноминирана в евро при годишен лихвен купон от 2,25 на сто. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,82 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 240,2 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,60. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 23 базисни точки, пише в съобщението.

Това е шести аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка в данните на финансовото министерство. Така, през тази година поетият нов дълг нараства до 900 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com