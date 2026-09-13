Рекорден финансов ход за София. Градът посяга към нов дълг
Половината ресурс трябва да дойде от Европейската инвестиционна банка, но остават въпроси колко ще тежи дългът през следващите години
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Половината ресурс трябва да дойде от Европейската инвестиционна банка, но остават въпроси колко ще тежи дългът през следващите години
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