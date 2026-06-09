Политика

Бюджетната комисия обсъжда нов държавен дълг

Правителството настоява и за заем от 3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE

Бюджетната комисия обсъжда нов държавен дълг
09 юни 26 | 7:42
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Боряна Колчагова

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг.

Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 млрд. евро.

Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август.

Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната.

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Автор Боряна Колчагова

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