Обрат с минималната заплата. Нова формула
Решението е записано в бюджета за 2026 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Бюджетна Комисия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението е записано в бюджета за 2026 г.
Бюджетната комисия започва обсъждането на финансовата рамка за първата година на България в еврозоната
Правителството настоява и за заем от 3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE
Народното събрание започва с бюджета
Целта е да влезе в пленарна зала в сряда или четвъртък
Коментари на експертите
Бюджетната комисия прие удължената финансова рамка
План-сметката на държавата бе приета в ресорната комисия
Пихте ли си хапчетата, пита Делян Добрев
На заседание на бюджетна комисия
Предложението на Делян Пеевски ще пресече спекулата на прекупвачите и ще защити бг производители и потребители
Бюджетната комисия мина в ръцете на Делян Добрев
Уреждат плащанията до приемането на бюджет
Предложението бе направено от народния представител Павела Митова от парламентарната група на "Има такъв народ"
Бюджетната комисия в парламента прие предложението на ГЕРБ и ДПС
Повишават се разходите за хазарт, каза Цонев
Ето с колко ще е увеличението
Популизмът е взел връх в НС във връзка и с изборите, които вероятно предстоят
Винаги сме се старали да сме конструктивни, но не се оценява. Ще си защитим предложенията в зала“, уточни Кирил Ананиев.
Утре се очакват нови, разгорещени дебати