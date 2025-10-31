Взеха извънредно решение за горивата у нас

Проектът на решение на Народното събрание за спирането на износа на дизел и авиационно гориво получи зелена светлина в бюджетна комисия по време на извънредно заседание.



Предложението бе прието с 16 гласа "за“, 5 "въздържал се“ и нито един "против".



То е внесено от Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Павела Митова, ИТН и Атанас Атанасов, "БСП-Обединена левица".



Проектът на решение за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз включва:



- директорът на Агенция "Митници" да може да разрешава изключения от временната забрана в конкретни случаи, като всяко разрешение ще подлежи на одобрение от Народното събрание. Ако парламентът не предприеме действия по разглеждане на разрешението в срок от седем дни, то автоматично влиза в сила.



- Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства, както и при вътреобщностни доставки до държави от Европейския съюз, когато става дума за нуждите на въоръжените сили.



"Причината (бел. ред. за този проект на решение) е да не се допуска спекула с цените, защото има заинтересовани лица, които се опитват да правят това", уточни шефът на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, пише "Фокус".



Ограничението се отнася за нефтопродукти, при които има риск от изкуствено завишаване на цените.



Мотивите са свързани с необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива във връзка с наложените санкции от САЩ срещу руски енергийни компании, включително свързани с групата "Лукойл".



С приемането на решението на НС се цели осигуряване на енергийна и икономическа сигурност на страната в условия на нестабилна международна среда. Очаква се повишаване на сигурността на веригата за доставки на горива за потребление на територията на страната и ограничаване на възможностите за възникване на дефицити, застрашаващи националната сигурност.

