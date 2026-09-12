Парламентът отвори ДЦК за граждани по проекта на Прогресивна България
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за държавния дълг и отхвърлиха алтернативния законопроект на ГЕРБ-СДС
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Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за държавния дълг и отхвърлиха алтернативния законопроект на ГЕРБ-СДС
Общият заем достигна 900 млн. от началото на годината
Министерството на финансите предлага за книжата 2,75% годишна лихва
За продан се предлагат книжа за 200 млн. лева с 2,25 годишен лихвен процент
Ще бъде под формата на държавни ценни книжа
Средствата са за бързи антигенни тестове за COVID-19
Става въпрос за две емисии ДКЦ с матуритет съответно 10 и 30 години
ДЦК са за 10 години и половина, като среднопретеглената доходност е 0,55 на сто
От началото на годината това е четвърто предлагане
Среднопретеглената доходност е в размер на -0,14%, която е рекордно ниска
2 и половина пъти над тази стойност бяха поръчките за купуване на ДЦК
1,52% е е постигнатата среднопротеглена доходност по книжата
Свободните средства няма да се насочат към икономиката, а за покупка на имоти Случи се невижданото - за първи път в историята лихвите на междубанкови...
Облигации за 300 млн. лв. ще пусне хазната на вътрешния пазар до юни На 16 март стартира т. нар. роуд шоу, на което министърът на финансите Владислав...
Министерството на финансите пласира емисия деветмесечни ДЦК с номинал 400 млн. евро с падеж 05.09.2015 година, съобщиха от пресцентъра на министерство...
Министерство на финансите набра половината от средствата необходими за отпускането на заема на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за изплащан...
Държавни ценни книжа на стойност 60 млн. лв. пласира МФ. В понеделник бе преотворена емисията 10,5-годишни ДЦК, пусната на 15 януари 2014 г. с падеж 1...
Банки пълнят дупката в хазната, като инвестират в държавни облигации Над 2 млрд. лв. трябва да бъдат платени от бюджета само по вътрешния дълг на стр...
София. Министерството на финансите отхвърли поръчките за ДЦК с номинал 50 млн. лв. на проведения в понеделник аукцион. МФ предложи съкровищни облигаци...
София. Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията 3-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 30 януари 2016 г. На провели...