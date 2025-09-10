Анализатори с прогноза за бъдещето на Франция

Франция вече е в четворна криза. Политическа криза – седмият премиер на Макрон идва с протести, които днес ще се разгорят с нова сила. Икономическа - заради огромните харчове, несъвместими с ръста на икономиката. Дългова, заради невъзможността да овладее нарастващия държавен дълг. На прага е и инвестиционна – заради страховете на инвеститорите от нестабилността.

За последните 25 години БВП на Франция не нараства така, както нарастват задълженията. Вече няколко правителства водят много безотговорна социална политика на големи харчове. Министър-председателят падна с желанието си да съкрати 44 млрд. от разходите. Това е много малка част и не виждам решение на тази дълбока политическа криза. Франция и цялата ѝ икономика показват слабост и болест.

Това коментира бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването "Денят ON AIR".

Безотговорното харчене

"Правителството го свали нежеланието да се предприемат мерки за затягане на коланите. Франция винаги е била много социално ориентирана държава. Тази дългова криза ще продължи и при следващите правителства", прогнозира той.

По думите му протестите са в подкрепа на продължаването на безотговорното харчене.

"Разклащането във френската икономика означава, че Европейската комисия (ЕК) ще постави Франция под особен надзор поради големия дефицит - той е двоен по Маастрихстките критерии. Франция продължава да играе много силна международна роля, но трябва да има силна икономика", каза Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.

Според него Макрон е един от президентите, които усилено вкараха Франция в тази ситуация, защото "има огромна заслуга за това Франция да има безотговорна финансова и фискална политика".

"Франция е един от донорите в Европейския съюз (ЕС) заедно с Германия. Говорим за трилиони евро, които трябва да бъдат извадени и похарчени. Франция има безотговорна финансова политика", добави бившият зам.-министър на външните работи.

Той е на мнение, че рано или късно ще трябва да се приложат твърди мерки.

"Трябва да се вдигне производителността на френската икономика. Търговската война със САЩ също влияе. Има много опити за съживяване на икономиката, които за момента са неуспешни", отбеляза Керемедчиев.

Гневът срещу Макрон

Цяла Франция обсъжда сурови мерки за икономии, но Елисейският дворец продължава да трупа милиони. Много французи сега питат - защо трябва да работя повече часове или да се отказват от привилегии, когато президентът и неговото луксозно правителство хвърлят парите на данъкоплатците през прозореца? Дворецът се смята за разточителен – и е такъв от години.

Френската сметна палата (Cour des Comptes) е била тревога няколко пъти, миналата година Еманюел Макрон също беше ударен. Оказа се, че той е пропилял половин милион евро пари на данъкоплатците за пищен прием в чест на крал Чарлз и кралица Камила през 2023 г. Бюджетът включваше 40 000 евро само за вино!

Според годишния доклад, хазната на Елисейския дворец в крайна сметка е имала дупка от 8,3 милиона евро. Общите разходи възлизат на 125 милиона евро. Това е с над 23 милиона евро повече, отколкото през 2017 г.

Луксът има дълга традиция сред френските лидери – дори „Кралят Слънце“ Луи XIV почти доведе страната до фалит с любовта си към показността. Нещата не са чак толкова зле в Петата република (от 1958 г.). Но французите все още клатят глава с неодобрение, когато разберат за какво се харчат пари в Елисейския дворец.

Бившият президент Никола Саркози (70, на поста от 2007 до 2012 г.) похарчи 335 000 евро за коледна елха с размерите на къща в двора на двореца. По време на мандата си обаче той отмени традиционното градинско парти в Елисей за националния празник. Спестяванията: 700 000 евро годишно.

Проблемът с ценните книжа

Франция се присъедини към клуба на по-рисковите кредитополучатели в "периферията" на еврозоната.

Това пише Financial Times, като се позовава на големи инвеститори, тъй като политическите сътресения подкопават усилията за овладяване на нарастващия държавен дълг.

Френският премиер Франсоа Байру загуби решаващ вот на доверие в понеделник по отношение на усилията си за намаляване на бюджетния дефицит, с което правителството му падна и кризата се задълбочи. Това вече тласна разходите за финансиране на Париж близо до най-високите нива след дълговата криза в еврозоната.

При ниво от 3.47% доходността по 10-годишните френски държавни облигации е по-висока от тази на Гърция (3.35%) и се доближава до Италия (3.51%) - двете държави, които дълго време се смятаха за по-рискови от глобалните инвеститори.

"Франция е новата периферия", заяви пред Financial Times Кевин Тозе, член на инвестиционния комитет на френския управляващ активи Carmignac.

Допълнителната доходност, която инвеститорите изискват за 10-годишните френски облигации спрямо германските облигации - мярка за допълнителната цена на финансиране, се повиши отново до 0.8 процентни пункта във вторник на фона на нарастващи притеснения за икономическите перспективи.

Тази по-висока рискова премия върху френските държавни облигации се превръща в "нова норма", каза Тозе. Европа се движи с "различни скорости, Франция е в бавната лента, а Германия и Южна Европа ускоряват".

Ролята на Телеграм

Съоснователят на Telegram Павел Дуров се гордее, че французите използват пратеника, за да стачкуват и да протестират срещу политиката на френските власти.

"Горд съм, че Telegram се превърна в инструмент за протести във Франция срещу провалената политика на Макрон. След 8 години забрава французите са уморени от празен пиар и позьорство от страна на властите - и сега отвръщат на удара", пише Дуров в X малко преди началото на планираните протести и стачки срещу икономическата политика на правителството.

Както отбелязва France Info, движението няма конкретен лидер, а инициативата идва от различни местни активисти, които могат да бъдат както от крайната левица, така и от крайната десница. Сред тях има и бивши участници в протестите на движението "жълти жилетки". Те настояват за разнообразни възможности за протест - от стачки и демонстрации до пълна самоизолация у дома, без да се посещават културни събития и да се ходи до магазините. Има и призиви да се изоставят банковите карти и да се премине към пари в брой или към гражданско неподчинение.

