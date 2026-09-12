Анализатори с прогноза за бъдещето на Франция
Затъва в четири кризи. Ще я сложи ли ЕС под особен надзор?
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Затъва в четири кризи. Ще я сложи ли ЕС под особен надзор?
Берлин. Джордж Сорос обяви, че смята да инвестира в европейските банки, каза самият той пред германското списание Spiegel. "Вярвам в еврото", казв...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама подписа закона за прекратяване на двуседмичното „затваряне" на правителството и за вдигане тавана на външн...
Франкфурт. Гърция ще се нуждае от нов спасителен пакет през 2014 г. Такова е очакването на германската централна банка „Бундесбанк", съобщи „Шпигел"....
Токио. Френският президент Франсоа Оланд обяви, че дълговата криза в еврозоната е свършила, но регионът се нуждае от допълнителни стъпки за подпомаган...