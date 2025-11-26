Три версии кой поръча обира на Лувъра

Френските правоохранителни органи, провеждащи разследването, работят по няколко версии за поръчителите на дръзкия обир в Лувъра през октомври.

Те не изключват възможността чужденци да са поръчали обира, пише вестник Le Parisien.

Един от заподозрените признал, че му са били предложени 15 хиляди евро за кражбата.

Според заподозрения, няколко дни преди обира с него се свързали двама мъже, "които говореха със славянски акцент." Той твърди още, че му предложили да извърши кражба в замяна на 15 хиляди евро.

Самият той даже не е знаел, че обира най-известния музей във Франция, а мислел, че прониква в "определена сграда, където не трябва да има посетители в неделя."

Има и две други версии, по които се работи: предполага се, че те могат да са колекционери на изкуство или представители на организираната престъпност, които са преследвали чисто егоистични цели.

Според френската полиция всички четирима по-рано задържани пряко участници в обира не са нито опитни крадци, нито са "свързани с върха на престъпната йерархия."

Двама от задържаните вече са признали вината си.

Вестник Le Parisien съобщи вчера за задържането на четвърти заподозрян в пряко участие в обира на музея.

По-късно вестник Le Figaro, позовавайки се на прокуратурата в Париж, съобщи, че френската полиция е задържала още трима заподозрени по случая - мъж и две жени.

На 19 октомври четирима престъпници влязоха в Лувъра с помощта на хидравличен асансьор. Отваряйки прозорците в галерията Аполон, те откраднаха общо девет бижута на стойност 88 милиона евро, каза парижката прокурорка Лор Беко. Тя също така призна, че клиентите може да са чужденци.

Повече от 100 души разследват този обир, но все още не са открити следи от откраднатото.

