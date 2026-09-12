Колекционери взривиха Варна с невиждано ревю. Извадиха безценни носии от сандъка на времето
Проектът оживя след жестока житейска трагедия
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Проектът оживя след жестока житейска трагедия
"Гъс" стана най-скъпо продаваният динозавър в историята
Полски журналист излезе със статия, след почивка в България
Тя се разграби като топъл хляб още при пускането й от БНБ
Перфектното състояние е задължително
Такива екземпляри обаче са много редки
Един от задържаните признал, че му обещали 15 000 евро
Рекорда държат една стотинка и една серия левове. Вървят за 400 000 лв.
Златната столевка удари рекордни стойности
Какво притежава испанец?
В навечерието на празника, който е на 24 май, феновете ще могат да си закупят колекционерски сет значки, шал и монета
Проверете старите шкафове, може да пазите случайно една от 20-те грешни парички
4 банки радват българите
Колекционерите нямат мира и заради слух за платно на Тициан
Ще я дадат и на някои банки
Ексклузивна онлайн дегустация ще се проведе едновременно от 4 бара в страната
Колекционери плащат девет евро за едва няколко грама пясък от офицерския плаж в морската ни столица
Националната галерия благодари на своите меценати с мащабна експозиция
Понякога благодарение на изключителната си рядкост, монетите могат да се продават на аукциони срещу стойност - милиони пъти над номинала им. Някои от...
Луксозната френска модна компания Hermes пусна на пазара най-новото попълнение към лимитираната си колекция бордови игри, започната през 1950 г. 180-г...