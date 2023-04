Загадките на Полък: Кой българин е готов да плати 100 млн. за картина

Холивудска актриса и комунистически диктатор замесени в мистерията

Колекционерите нямат мира и заради слух за платно на Тициан

Една картина измести политиците от главната роля в разгара на предизборната им кампания. Вече втора седмица загадките около платно на американския художник Джаксън Полък, открито у нас, не само че не намират отговор, но и продължават да се множат. Говори се, че творението за милиони, прилежно увито в чаршаф, е открито зад четирикрилен гардероб при акция на ГДБОП. Как е попаднало у нас и най-важното - кой е купувачът, готов да брои 100 млн. лева за произведение на модерното изкуство? Отговорът на този въпрос би дал доста различна представа за родните богаташи. Общоприетото мнение е, че те предпочитат да похарчат парите си за скъпо имение в Дубай, вила на Малдивите, или суперяхта, която да паркират на порта край "златната миля" в Марбея, отколкото да дадат милиони, за да украсят хола си с авангардна картина на прочут художник. Но може би грешим?

Ето кои са осемте най-често задавани въпроси покрай мистериозната картина.

1. Как е попаднала в България?

Картината, в долния десен ъгъл на която се четяло името на художника Джаксън Полък, е открита при акция на антимафиотите у нас срещу трафик на културни ценности. Операцията е съвместна на българските и гръцките служби за борба с организираната престъпност, координирана от Европол. Тя е проведена в София, Атина и на остров Крит. Пет картини на видни художници са били иззети от гръцката полиция на остров Крит и в Атина. Арестувани са трима души - двама гърци и един българин.

Любопитното е, че публикации за разследване на организирана група, при което е открита картина, вероятно на Полък, се появяват още на 20 февруари в гръцки медии. Изданието "Етнос" съобщава, че са арестувани четирима души, преговаряли да продадат платното за 12 млн. евро. На кадрите от репортажа се вижда същото произведение, за което се съобщава, че е конфискувано в България, пише "Свободна Европа". Месец по-късно, на 21 март, БНР съобщи, цитирайки свои източници, че картина на американския художник е била конфискувана при операция на ГДБОП. Не става ясно кога точно е станало това. По-късно министърът на културата Найден Тодоров каза пред БНР, че картината "е била открита преди няколко седмици". На 22 март бе първото официално съобщение за случая от Софийската градска прокуратура (СГП), която казва, че е поела разследването от районната прокуратура.

2. Кой е укривал платното

Картината е иззета от дома на столичен художник, чието име засега не се споменава. Той е оказал пълно съдействие на разследващите след 24-часов престой в ареста. Според прокуратурата мъжът твърди, че не е собственик и че не е пристъпил към продажба на картината, тъй като не е бил сигурен в автентичността º.

Българинът вече е на свобода. Негови близки казват, че е напуснал територията на страната. Завъртя се версия, че той управлявал фирма за търговия с произведения на изкуството и организирането на аукциони и търгове.

3. Автентична ли е?

Творбата е била предадена на специалисти от Националната художествена галерия. Според тях става дума за некаталогизирана работа на Полък, вероятно от 1949 г. Следствието съобщава, че картината не е била обявена за международно издирване.

Според експерти, с които се е консултирала СГП, действително е възможно да става дума за автентично произведение на Джаксън Полък. Сред аргументите им са, че тя съвпада по стил с други негови картини от периода между 1945 и 1950 г., както и че пигментите, изследвани чрез флуоресцентен анализ, са подобни на тези, които е използвал художникът. Експертите обаче са на мнение, че това не са достатъчно доказателства за авторство. "Тук в България се съмнявам дали можем да направим експертиза на подобен тип картина, защото у нас липсват аналози. За да се направи експертиза е необходимо да има материал, с който да се правят сравнения", казва реставраторът Емил Чушев. Пълният анализ и изготвянето на експертизата може да отнемат година. "Правят се редица физико-химични и биологични изследвания, за да може да се установи то дали е от този период. След това има възможност да се направят изследвания с т. нар. въглерод 14 за по-точно датиране. Дай, Боже, да е оригинал, но с леки колебания мога да кажа, че това сигурно няма да се случи", смята Чушев.

"Аз имам големи съмнения, че тази картина е автентична, предполагам, че става въпрос за същата картина, която наскоро се въртеше сред колекционери в България. Експертиза за автентичност може да бъде дадена само от фондацията на художника", каза арт консултантът Десислава Зафирова пред БТВ.

От фондацията "Полък-Краснър", основана през 1985 г. от Ли Краснър, изтъкната художничка и вдовица на Джаксън Полък, заявиха, че не получавали запитвания от българските институции за откритото платно. И че не те могат да докажат авторството на Полък.

4. Колко струва?

Според специалисти произведението би могло да бъде продадено за 50 млн. евро, ако се окаже оригинал. Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче е на мнение, че цената може да е двойно по-висока. "Стойността на картината е много голяма, като се има предвид, че последната творба на този автор е продадена за над 100 млн. долара", заяви върешният министър.

"Приживе той е обявен за най-великия американски художник и има огромен финансов успех. През 2006 г. той постига цена от 140 млн. долара - това е продажба номер 1 в света. В момента се движи към 3 място по скъпо продавани картини", казва галеристът Павел Тодоров.

"Този художник се търгува на цени между 50 до 100-150 милиона евро. Има продадена такава картина, тя е притежание на Австралийската национална галерия. Неговите картини са притежание по-скоро на музеи, в които се разполагат зали специално за изкуство", обясни арт консултантът Десислава Зафирова.

Миналата година картината "Номер 17, 1951" от Джаксън Полък беше продадена за 61,1 милиона долара.

5. Коя е холивудската актриса, на която е подарена

На гърба на картината е написано на английски език: "На моята много талантлива и скъпа приятелка Лорън Бекол. Честит рожден ден! 16 септември 1949". Автентичността на надписа също подлежи на проверка.

Всъщност подаръкът е за 25-годишнината на американската актриса и модел, известна със своя характерен глас и изключителна красота. Бекол е момиче от Бронкс, първата си главна роля получава на 19 г. във филма "To Have and Have Not". Там се влюбва в звездата Хъмфри Богарт, който по това време е на 45 г. и е женен за трети път. Този факт и голямата разлика във възрастта не са пречка за неустоимото физическо привличане, което мигновено се заражда между двамата. Той се развежда и се жени за Лорън. Бракът им обаче е съпътстван от изневери - Хъмфри със своята дългогодишна фризьорка, а Лорън - с Франк Синатра. Богърт обаче признава, че единственият му щастлив брак е този с Лорън, с която остават заедно до последния му дъх. На гроба му е изписана фраза от първия му филм с Лорън Бакол: "Ако имаш нужда от нещо, свирни" (If you want anything, just whistle).

6. Опръскана ли е с кръвта на Чаушеску?

Какъв би могъл да бъде пътят на картината от Холивуд до България?

Мистерията се задълбочи, след като медии съобщиха, че освен посвещението за Лорън, на платното има печат за принадлежност на картината към колекцията на румънския комунистически диктатор Николае Чаушеску. Зевзеци веднага решиха, че червените капки по картината са от кръвта на румънския лидер, който бе екзекутиран заедно със съпругата си Елена на 25 декември 1989 година.

Според източници на БНТ, творбата е попаднала в личната колекция на бившия румънски диктатор Николае Чаушеску като подарък от негов опонент. Часове преди да падне от власт, Чаушеску завещал картината на един от приближените си, наричан генерал Нану. След смъртта на генерала, тя е наследена от неговата дъщеря, омъжена за грък. Така попаднала на остров Крит.

Адриън Буга, румънски изкуствовед и експерт по държавните арт колекции, обаче казва, че не е виждал подобно произведение сред притежанията на бившия диктатор, а за да потвърди или отрече, трябва да направи експертиза на печата, надписа, лепилото на етикета.

Министърът на културата в Букурещ Лучиан Ромашкану също постави под въпрос достоверността на печата на комунистическия лидер. "От дискусиите, които проведох с Националния исторически музей и Националния музей на изкуството, разбрах, че картините на Чаушеску никога не са имали такъв печат на гърба и никога не е инвентаризирана картина на Джаксън Полак", каза Ромашкану.

Според румънските специалисти е невъзможно да има картина от такъв ранг, за която да не се знае.

7. Васил Божков ли е тайният купувач

Появи се сензационна версия, лансирана от запознати с ъндърграунда, където се вихри контрабанда с произведения на изкуството. Според нея картината наистина е била поръчана от българин. Тя е трябвало да стигне до Дубай, при укриващия се в Емирството хазартен бос Васил Божков. Мастит колекционер на картини споделя, че още преди месеци в София се заговорило, че Божков щял да продава картина на Джаксън Полък на музея в Абу Даби. Тогава не обърнал внимание, тъй като мълвата му се сторила абсурдна. Той твърди, че картината е била предлагана и на други родни богаташи, след като очевидно Божков се е отдръпнал от сенчестата сделка. Разбира се, не е изключено картината да е фалшификат и това да е осуетило сделката.

Всъщност сенчестият пазар на картини си има свой живот и там никой слух не бива да бъде пренебрегван, защото може да се окаже истина. Напоследък мълвата, че на битака се продава картина на Тициан, не дава мира на колекционерите.

Засега няма потвърждение за поръчителя на Полък. Говори се, че платното му може да е минавало само транзит през България, за да достигне до тайнствен купувач в Западна Европа.

"Вече 31 години съм на този пазар. За съжаление хора, които да инвестират милиони в изобразително изкуство, не познавам. Има такива, които инвестират доста пари, но дали има пазар за картината на Джаксън Полък - според мен не, тук такъв пазар не е имало", каза пред БНР Павел Тодоров, собственик на галерия и оценител на картини.

"Картината не е била декларирана при пренасянето й от Гърция в България, а целта е била да се продаде на чужди клиенти", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ГДБОП са изпреварили купувача и са задържали картината.

8. Ще остане ли в България?

Служебният вътрешен министър Иван Демерджиев разбуни духовете като заяви, че има вероятност произведението да остане в България, тъй като е конфискувано от държавата. Румъния обаче също има претенции към платното, твърдят медиите в съседната държава.

Ако картината, която се предполага, че е на Джаксън Полък, остане в България - тя ще бъде изложена в Националната художествена галерия, където се намира и в момента.

Великият алкохолик

В средата на миналия век Джаксън Полък е наречен най-великият жив американски художник. Той е представител на абстрактния експресионизъм, като една от най-характерните му техники е изливането на боя върху хоризонтално поставено платно на пода. "Капкова техника", както сам я нарича. Някои от най-известните му "капещи" картини са създадени между 1947 и 1950 г. Ако автентичността на конфискуваната в България картина се потвърди, тя вероятно ще стане една от тях.

Пол Джаксън Полък е петият и най-малък син на Стела Мей Макклур и Лерой Полък, които са от шотландско-ирландски произход, родени и израснали в Айова. Семейството се мести девет пъти, като най-накрая се устройва в Калифорния.

През 1928 г. Полък се записва в гимназия за ръчни изкуства. Там попада под влиянието на Фредерик Джон де Сейнт Врен Шванковски, художник и илюстратор, който е и член на Теософското общество - секта, която пропагандира метафизична и окултна духовност. По-късно той става почитател на швейцарския психолог Карл Юнг. Повлиян е от творци като Диего Ривера, Жоан Миро и Хосе Клементе Ороско.

За да се създаде своята живопис, той поставя платната на пода или до стената, вместо да ги закрепи на статив. Не използва четки, а ножове, мистрии или пръчки.

Но точно на върха на славата си художникът внезапно се отказва от капките.

След 1951 г. работите му са с по-тъмен цвят, има и серия картини, рисувани в черно върху негрундирани платна. Полък ги нарича "черни заливки" и ги излага в галерията "Бети Парсънс" в Ню Йорк, но нито една от тях не е продадена.

Проблемите му с алкохола го водят до лечение в психиатрична клиника, но и допринасят за статута му на "суперзвезда".

Съвременниците му описват Полък като кротък и съзерцателен, когато е трезвен, и буен, когато е пиян. "Джаксън не пиеше, когато рисуваше. Той пиеше, вместо да рисува, и това беше проблемът", казват за него.

Загива на 44 г. при автомобилна катастрофа, тъй като шофира пиян.