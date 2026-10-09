Посече Венера с касапски нож: Как Афродита се превърна в най-скандалния секссимвол
Марк Твен я обявява за неприлична, суфражетка напада картината ѝ в музей, а Бионсе възкресява образа ѝ на сцената
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Марк Твен я обявява за неприлична, суфражетка напада картината ѝ в музей, а Бионсе възкресява образа ѝ на сцената
Колекционерите нямат мира и заради слух за платно на Тициан
Виена. Картина, държана в частна колекция в Европа, е била идентифицирана като дело на италианския майстор Тициан, предаде Би Би Си. Платното "Възкръ...