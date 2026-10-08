Посече Венера с касапски нож: Как Афродита се превърна в най-скандалния секссимвол

На 10 март 1914 г. една жена влиза в Националната галерия в Лондон, приближава се до прочутата картина „Венера пред огледалото“ на Диего Веласкес и изважда скрит под дрехите си касапски нож. С няколко яростни удара тя разрязва платното, оставяйки дълбоки следи върху нарисуваното голо тяло на богинята. Посетителите са потресени, а нападателката е арестувана.

Това не е просто акт на вандализъм. Жената е Мери Ричардсън, активистка от движението за избирателни права на жените, а атаката ѝ е политически протест срещу отношението на британските власти към лидерката на суфражетките Емелин Панкхърст. По-късно Ричардсън посочва и още една причина за неприязънта си към картината – начина, по който мъжете се взирали в голото женско тяло.

Венера оцелява. Реставраторите възстановяват шедьовъра, но историята остава един от най-драматичните примери за това как образът на богинята на любовта може да разпалва не само страсти, но и обществен гняв.

Днес, повече от век по-късно, Афродита отново е в центъра на вниманието. Мащабна изложба в музея „Ашмолиън“ в Оксфорд, озаглавена „Афродита: Създаването на една богиня“, разказва как древногръцкото божество постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите и противоречиви женски образи в историята.

А историята, проследена и от BBC Culture, се оказва далеч по-пикантна от обикновен разказ за красота.

Родена от морска пяна след кървава семейна драма

Според един от най-известните древногръцки митове появата на Афродита е резултат от доста жестока семейна разправа.

Титанът Кронос кастрира баща си Уран и хвърля отсечените му полови органи в морето. Около тях се образува бяла пяна, от която се ражда ослепително красивата богиня.

Афродита се отправя към бреговете на Кипър, където според легендите при всяка нейна стъпка поникват цветя.

Така от насилието се ражда любовта, а от морските вълни – един от най-известните женски образи на всички времена.

Но историческите корени на Афродита са още по-интересни.

Сведенията за култа към нея отвеждат изследователите в Кипър, където около 1200 г. пр. Хр. започват да се оформят представите за богиня, свързана с любовта, плодородието и жизнената сила.

Образът ѝ носи сходства с по-древни божества от Близкия изток и Източното Средиземноморие – Ищар, Астарта и Хатор.

Тези богини не са били просто покровителки на романтичните чувства. Те са притежавали власт над плодородието, сексуалността, размножаването и различни проявления на човешкия и природния живот.

Не само любовница, но и войн

Днес Афродита обикновено се свързва със съблазън, красота и любовни приключения. За древните хора обаче тя е много по-сложно божество.

Едно от прозвищата ѝ е Пандемос – богиня, свързана с всички хора и с любовта като универсална сила.

Нейната власт се простира не само върху човешките отношения, но и върху плодородието в животинския и растителния свят.

Афродита притежава и воинствена страна. Според гръцката митология тя участва в събитията около Троянската война, а на различни места е почитана и като покровителка на мореплаватели и воини.

Има дори претенции към създаването на Римската цивилизация, макар и косвени.

От любовната ѝ връзка с троянския принц Анхиз се ражда Еней. След падането на Троя той се отправя към Италия, а според римските предания неговите потомци поставят началото на рода, от който произхождат основателите на Рим.

Така богинята на любовта се оказва и митична прародителка на една от най-могъщите империи в историята.

Един скулптор съблича богинята и променя света

В продължение на векове Афродита няма нищо общо с провокативните голи изображения, с които я свързваме днес.

Древногръцките художници и скулптори обикновено я представят облечена, подобно на останалите богини от Олимп. Красотата ѝ се подчертава чрез накити, прически и изящни дрехи.

Всичко се променя около 350 г. пр. Хр.

Тогава знаменитият скулптор Праксител създава „Афродита Книдска“ – творба, смятана за първото монументално изображение на напълно гола жена в древногръцката скулптура.

Дотогава разголеното тяло е било предимно привилегия на мъжете в изкуството. Атлети, герои и богове са изобразявани голи като символ на физическо съвършенство, сила и самоувереност.

Праксител обаче предлага нещо различно.

Неговата Афродита е представена в момент, когато се подготвя за къпане. Богинята сякаш е изненадана от нечий поглед и инстинктивно прикрива интимните части на тялото си.

Жестът изглежда свенлив, дори невинен. Но именно в него се крие революцията.

За разлика от гордите и уверени мъжки фигури, жената е показана уязвима, сякаш е станала обект на нечие непоканено любопитство.

Позата позволява на зрителя да разглежда тялото ѝ от различни ъгли, превръщайки скулптурата в своеобразна игра между прикриването и желанието да се види повече.

Оригиналната творба не е оцеляла, но многобройните римски копия свидетелстват за огромното ѝ влияние.

Един от най-известните примери е Капитолийската Венера, която пресъздава същия жест.

Именно оттук се разпространява художественият тип Venus Pudica – „срамежливата Венера“, която едновременно показва и прикрива своята голота.

Как женското тяло се превръща в зрелище

Според Аня Улбрих, куратор на изложбата в Оксфорд, творбата на Праксител преобръща начина, по който художниците изобразяват богинята.

Преди нея Афродита е разпознаваема чрез своите дрехи, украшения и символи. След нея голотата постепенно се превръща в основна част от художествената ѝ идентичност.

Самото голо тяло, разбира се, не е неприлично. Споровете започват около начина, по който е представено – дали като израз на човешка красота и свобода, или като обект, създаден да задоволи чуждото желание.

В продължение на столетия този въпрос ще съпътства изображенията на Венера.

И колкото повече художниците се опитват да уловят съвършената ѝ красота, толкова по-често богинята се оказва в центъра на дебати за морала, сексуалността и мястото на жената в обществото.

Ботичели я връща от морето

През Ренесанса интересът към античното наследство съживява и култа към красивата Венера.

Художниците отново изучават древноримските копия на гръцките скулптури и възраждат характерната поза на скромно прикритото голо женско тяло.

Сред най-прочутите произведения, вдъхновени от тази традиция, е „Раждането на Венера“ на Сандро Ботичели, създадено около 1485 г.

Върху огромна морска раковина стои прекрасна млада жена с дълги златисти коси. Ветровете я носят към брега, а женска фигура я очаква с покривало, украсено с цветя.

Богинята прикрива тялото си с ръце и коси – жест, който пряко напомня за древния идеал на Venus Pudica.

Любопитното е, че въпреки заглавието картината не изобразява самия момент на раждането на Венера, а нейното пристигане на остров Кипър.

Шедьовърът, съхраняван днес в галерия „Уфици“ във Флоренция, превръща древната богиня в символ на ренесансовото разбиране за хармония и идеална красота.

Но не всички бъдещи изображения ще бъдат толкова невинни.

Марк Твен обявява Венера за неприлична

През следващите векове богинята продължава да вдъхновява големите майстори.

Тициан, Рубенс и Веласкес я изобразяват в различни пози, а през XIX и XX век традицията е продължена от художници като Александър Кабанел, Едуар Мане, Амедео Модиляни и Ив Клайн.

Някои творби обаче предизвикват истинско възмущение.

През 1880 г. американският писател Марк Твен публикува пътеписа си „Един скитник в чужбина“, в който описва впечатленията си от прочутата „Венера Урбинска“ на Тициан.

Вместо да се възхити на шедьовъра, той го заклеймява като изключително непристоен.

Писателят е шокиран от начина, по който голата Венера лежи върху леглото и гледа право към зрителя.

Особено го смущава фактът, че подобна картина е изложена публично и може да бъде разглеждана от млади момичета и момчета.

За Твен това е пример как творба, която според него би могла да бъде смятана за порнографска, получава обществено признание само защото носи подписа на велик художник.

Днес „Венера Урбинска“ е сред най-знаменитите произведения на Ренесанса, но реакцията на писателя показва колко различни могат да бъдат представите за допустимото в изкуството.

Защо една суфражетка нападна Венера?

Тридесет и четири години след публикацията на Марк Твен избухва и скандалът в Националната галерия в Лондон.

Мери Ричардсън избира за мишена „Венера пред огледалото“ на Веласкес – един от най-известните женски голи портрети в историята на испанската живопис.

Картината показва богинята, легнала с гръб към зрителя, докато Купидон държи огледало пред лицето ѝ.

Нападението през март 1914 г. е свързано с борбата на суфражетките за политически права и протеста срещу преследването на Емелин Панкхърст.

Ричардсън противопоставя красотата на митологичната Венера на моралната красота на жената, която според нея се бори за справедливост.

По-късно обаче тя разказва и за възмущението си от мъжките посетители, които непрекъснато се взирали в картината.

Така произведението се превръща в неволен участник в един от големите обществени сблъсъци на XX век – борбата за мястото, свободата и достойнството на жените.

От античния храм до сцената на Бионсе

Днес Афродита продължава да живее не само в музеите, но и в музиката, модата и попкултурата.

През 2023 г. Бионсе се появява на сцената по време на свое шоу в огромна раковина – пряка препратка към прочутия образ на Венера от картината на Ботичели.

Тоалетът ѝ е украсен с ръце, напомнящи жеста на Venus Pudica.

Но този път посланието е различно. Вместо богиня, която свенливо прикрива тялото си, пред публиката стои уверена жена, която сама определя начина, по който ще бъде гледана.

Афродита присъства и в творчеството на изпълнители като Бьорк, Лейди Гага, Кайли Миноуг и Bananarama.

Образът ѝ непрекъснато се преобразява – от символ на плодородието до съблазнителка, от художествен идеал до израз на женска сила и независимост.

Три хилядолетия слава и нито един ден забрава

Новата изложба „Афродита: Създаването на една богиня“ в музея „Ашмолиън“ в Оксфорд отваря врати на 8 октомври 2026 г. и ще продължи до 11 април 2027 г.

Тя представя над 150 предмета и произведения, свързани с историята на богинята – от древни археологически находки до скулптури, живопис, съвременно изкуство и мода.

Сред акцентите са антични изображения от Кипър, произведения, свързани с ренесансовата традиция, и модерни интерпретации на древния женски идеал.

Изложбата напомня, че в продължение на хилядолетия хората са променяли Афродита според собствените си представи за красота, любов и желание.

Веднъж тя е майка и закрилница, друг път любовница, обект на обожание или повод за скандал. Понякога е символ на женската уязвимост, а понякога – на абсолютната женска власт.

Вероятно точно в тази способност да бъде всичко се крие и нейното безсмъртие.