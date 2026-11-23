Помните ли мистериозната пантера, която преди време държа цял Шумен нащрек и превърна социалните мрежи във фабрика за шеги и колажи?

Балканите явно не са приключили с историите за големи котки.

Истанбул продължава да се тресе след като преди дни сигнал за свободно разхождаща се лъвица в района на Саръйер доведе до мащабна операция с дронове, термокамери, специализирани екипи и грандиозна паника.

Първоначално властите смятаха, че издирват истинска лъвица, вероятно отглеждана незаконно в частно имение, а жителите дори бяха предупредени да бъдат особено внимателни.

Турските медии тази вечер съобщиха, че информацията за животното е дадена на съответните органи от футболиста на Башакшехир Бертуг Йълдъръм.

Нападателят, който отбеляза хеттрик в мача срещу Чорум (4:2), отговори на въпросите на журналистите след последния съдийски сигнал.

Той получил обаждане, че лъв е бил видян близо до дома му в Сарийер, но първоначално не повярвал.

"Казаха ми, че има нещо, свързано с лъв. Първоначално не можех да повярвам. Но по-късно жена, която работи за нас, каза, че е видяла хищника с очите си.

Веднага се обадих, свързах се със служителите на жандармерията и съобщих, че има лъв близо до къщата ни," сподели Йилдирим.

Спортистът добави също, че видеозаписът, показващ животното, вероятно лъв, е получен от камерите за наблюдение в дома му.

След анализ на нови кадри обаче властите съобщиха, че заснетото животно всъщност не е лъвица и няма доказателства за присъствието на голяма хищна котка в района.

Историята продължава в медиите с бясна сила!

Ако пантерата от Шумен се превърна в местна легенда, то „лъвицата от Истанбул“ вече повече класациите на балканските новини.

От Шумен до Истанбул големите котки може и да са неуловими, но със сигурност успяват да обединят хиляди хора около една забавна история и още по-добри шеги.