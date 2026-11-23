Истинска тревога предизвика появата на лъвица в жилищен район на Истанбул. Мащабна операция по издирването на хищника продължава в квартал Ускумрукьой, в район Саръйер, при засилени мерки за сигурност.

Сигналът за забелязано животно е подаден снощи в местното управление на жандармерията. Още от сутринта издирването е засилено, като в акцията са включени служители на жандармерията и общинската полиция. Основната цел е лъвицата да бъде заловена жива.

Горският масив, в който се предполага, че се укрива животното, както и районът около намиращите се наблизо вили, са поставени под засилена охрана. Достъпът до зоната е контролиран, а влизането и излизането се извършват при специален режим. Операцията се наблюдава и с помощта на дронове.

Междувременно прокуратурата в Истанбул е започнала разследване, за да установи на кого принадлежи лъвицата и откъде е избягала, пише ТРТ Хабер.

След получения сигнал екипите са проверили записите от охранителните камери в квартала. На тях е установено изображение на животно, за което се предполага, че е лъв.

Жандармерията е разположила патрули в района, а местните жители са предупредени да бъдат особено внимателни и да избягват рискови срещи с хищника.