Херцогинията на Съсекс Мегън Маркъл не си носи годежния пръстен, който струва около 120 000 паунда, съобщават наблюдателните британски медии. Папараците не са го виждали на ръката й от февруари тази година.

Отсъствието на бижуто предизвика нови предположения сред почитателите на британското кралско семейство.

Една от версиите е, че пръстенът отново е бил променен. Друга предполага, че Меган не е харесвала особено първоначалния му вид. Двойката не е коментирала нито една от двете версии.

Принц Хари е проектирал бижуто съвместно с Cleave & Company - компания, изработвала бижута за покойната кралица Елизабет II. Оригиналният дизайн включва три диаманта, поставени върху халка от жълто злато.

Двата по-малки камъка са взети от гривна, принадлежала на принцеса Даяна. Централният диамант е добит в Ботсвана - страна, която има специално значение за Хари и Меган. Двамата пътуват там в началото на връзката си.

Предложението за брак е направено през 2017 г. в Nottingham Cottage - бившия дом на двойката в двореца Кенсингтън. Оттогава пръстенът е бил променян няколко пъти, като се смята, че общият брой на преработките е четири.

Джеймс Константину, основател на Prestige Pawnbrokers и участник в предаването Posh Pawn по Channel 4, коментира, че многократните корекции могат да отслабят скъпите бижута.

„Всяка следваща корекция може да отслаби бижуто“, казва Константину.

По думите му по-тънката халка на пръстена е по-уязвима, тъй като в метала са направени отвори за поставянето на малките диаманти. Това намалява здравината на конструкцията.

Бижутерът обяснява, че рязането, нагряването и промяната на формата на златото могат да повлияят на структурата му. При многократно повторение халката може да стане по-податлива на напукване, счупване или загуба на камъни.

Засега Меган Маркъл и принц Хари не са посочили причината, поради която херцогинята не носи годежния си пръстен, пише fakti.bg.