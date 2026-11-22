Земята може да бъде засегната от коронално изхвърляне на маса от Слънцето на 23 ноември. Според нова прогноза на Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) облак от слънчева плазма може да премине покрай нашата планета, предизвиквайки слаба геомагнитна буря от клас G1, пише "Метео Балканс".

Слънчевото изригване е свързано с изхвърляне на слънчев филамент, наблюдавано на 19 ноември. Първоначално събитието е останало незабелязано, тъй като в изображенията от коронографите са липсвали данни, необходими за проследяване на изхвърления материал.

Според актуалния модел на NOAA плазменият облак може да засегне Земята само частично. Подобно преминаване, известно като страничен удар, обикновено е по-слабо от директното попадение на коронално изхвърляне на маса, но все пак може да предизвика смущения в магнитното поле на планетата.

При подобен сценарий се очаква геомагнитна буря от клас G1 – най-слабата категория в петстепенната скала за геомагнитни бури. Възможни са слаби колебания в магнитното поле и полярни сияния във високите географски ширини.