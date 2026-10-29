Прогноза за геомагнитната активност през ноември: 4 дни повишено внимание

Американската метеорологична служба NOAA публикува прогнозата си за геомагнитната активност през месец ноември. Очакванията са за предимно спокоен месец без тежки магнитни бури.

Дни с повишено внимание (Kp индекс 4)

1, 9, 17 и 18 ноември. Тези стойности отразяват леки смущения, но са под прага на бурята G1 (която изисква Kp 5 и е прогнозирана за 31 октомври).

Спокойни периоди

Между 2 и 8 ноември, както и в дните след пиковете в средата на месеца (19–21 ноември), индексът ще спадне до нива 2–3.

Междинни стойности

На 10–12 ноември и между 13 и 16 ноември активността ще се задържи в умерени граници.

Прогнозата за последните дни на ноември ще бъде допълнително уточнена с наближаването им.