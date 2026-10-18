До дни! Чака ни нова магнитна буря. Ще ни мъчи ли?

Слънчева коронална дупка е насочена директно към Земята, което създава условия за засилване на слънчевия вятър през следващите дни. Според предварителните прогнози по-бързият поток от заредени частици може да достигне нашата планета около 20–21 октомври и да предизвика слаба геомагнитна буря, пише "Метео Балканс".

Короналните дупки са области от слънчевата корона, в които магнитното поле е отворено и позволява на слънчевия вятър да се движи с по-висока скорост в междупланетното пространство. Когато подобен поток достигне Земята, той може да взаимодейства с магнитосферата ни и да предизвика геомагнитни смущения.

Възможни полярни сияния през следващите дни

При достатъчно благоприятни условия се очакват по-добри възможности за наблюдение на полярни сияния във високите географски ширини. При по-силно геомагнитно смущение сиянията могат да се наблюдават и в части от средните ширини, но вероятността е по-малка и появата им е по-непредвидима.

Дали явлението ще доведе до видими полярни сияния извън обичайните райони, ще зависи от силата и продължителността на слънчевия вятър, както и от взаимодействието му със земното магнитно поле.

Засега прогнозата остава предварителна. Следващите дни ще покажат дали потокът от короналната дупка ще предизвика геомагнитна буря и доколко благоприятни ще бъдат условията за наблюдение на полярни сияния.