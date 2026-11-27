Магнитни бури се очакват на Земята в края на ноември, а след кратко затишие геомагнитната активност отново ще се засили в началото на декември.

По данни на Британската геологическа служба високоскоростен поток слънчев вятър, идващ от коронална дупка, ще създаде условия за магнитна буря от степен G1 на 27 и 28 ноември. Най-силно явлението се очаква в петък, след което на 28 ноември постепенно ще отслабне.

Дългосрочната прогноза на Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) очертава следната динамика на геомагнитната обстановка през идните седмици:

27 ноември - магнитна буря от степен G1 (Kp 5)

28-29 ноември - постепенно отслабване на активността

30 ноември - 2 декември - спокойна геомагнитна обстановка

3 декември - леки геомагнитни смущения

4 декември - магнитна буря от степен G1 (Kp 5)

5-6 декември - постепенно успокояване на обстановката

7-14 декември - предимно спокойни дни

15-16 декември - ново повишение на активността, но под прага за магнитна буря

Подобни смущения се предизвикват от повтарящи се високоскоростни потоци заредени слънчеви частици от коронални дупки, които взаимодействат с магнитното поле на Земята. Продължителността им може да бъде от няколко часа до няколко денонощия, като по-дългосрочните прогнози са ориентировъчни и подлежат на промени.

По време на по-висока геомагнитна активност част от хората съобщават за главоболие, умора, раздразнителност, промени в съня или колебания в кръвното налягане, макар еднозначна научна връзка между тези оплаквания и бурите да не е доказана.

За да поддържате добър тонус през тези дни, помагат базови навици като пълноценен сън, достатъчно течности, балансирано меню, умерено движение, разходки на чист въздух и по-малко кофеин и алкохол.