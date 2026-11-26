Повишена геомагнитна активност и слаби магнитни бури ще засегнат Земята на 26 и 27 ноември, сочат данните на американската Национална администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA).

Според прогнозите планетарният Kp индекс ще достигне ниво 5, което отговаря на магнитна буря от ниска степен - клас G1.

Явлението е провокирано от бърз поток слънчев вятър, изхвърлен от коронална дупка на Слънцето. Сблъсъкът му със земното магнитно поле ще предизвика краткотрайни геомагнитни смущения и през двата дни. Успокояване на обстановката се очаква едва на 28 ноември, когато стойностите ще спаднат до Kp 3.67 - ниво, което остава под прага за буря.

Изчисленията за българското часово време показват два пикови периода на активност - през нощта на 26 срещу 27 ноември, между 23:00 и 02:00 часа и в ранните сутрешни часове на 27 ноември, между 05:00 и 08:00 часа.

Магнитните бури от клас G1 са слаби и обикновено водят единствено до минимални флуктуации в електропреносните мрежи и леки смущения в работата на някои сателитни системи.

Дългосрочните разчети на NOAA подсказват за нова вероятност от слаба магнитна буря на 4 декември, но експертите уточняват, че прогнозата остава динамична и зависи от реалната скорост и сила на слънчевия вятър.