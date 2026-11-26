Сашо Кадиев и бившата му партньорка Таня Тончева отново се събраха. Двамата отпразнуваха рождения ден на дъщеря си Катерина, демонстрирайки, че след раздялата успяват да поддържат уважителна комуникация заради нея.

По повод празника бившата двойка се снима заедно с рожденичката, а кадърът се появи в социалните мрежи на Таня Тончева.

Въпреки че отдавна поеха по различни пътища, актьорът и Таня продължават да присъстват редом един до друг в най-важните моменти за дъщеря си.

Срещата се случва в специален за Сашо Кадиев момент - синът на Катето Евро очаква второ дете от съпругата си, моделката Ивелина Чоева. Независимо от вълнението около новото попълнение в семейството, той остава отдаден и на важните дати в живота на първородната си дъщеря.