Веселин Маринов призна, че има две неща, които и до днес са способни да го изпълнят с ужас.

"Ако има две неща, от които ме е страх в този живот, това са земетресенията и мъглите на аутобан", споделя изпълнителят пред "България днес".

Певецът е преживявал няколко силни земетресения, споменът за които продължава да го преследва.

"Дори не мога да опиша какво съм изпитвал в тези секунди", признава той.

Не по-малко страховити са преживяванията му зад волана при силно намалена видимост.

При един от подобни случаи ситуацията била толкова тежка, че жената до него се наложило да излезе от автомобила, за да се ориентира къде е пътят.

Темата е особено болезнена за изпълнителя след трагичната верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Маринов прави паралел и с Германия, където е живял пет години. По думите му дори добрата пътна инфраструктура не е гаранция срещу тежки произшествия.

Певецът не крие, че в младостта си е бил по-неразумен зад волана. Днес обаче е изключително предпазлив и дори на магистрала рядко достига максимално разрешената скорост от 140 км/ч.

Особено критичен е към родителите, които поверяват мощни автомобили на неопитни шофьори.

"С годините всичко в живота ни узрява и не може да ме видите да фуча с колата. Много съм предпазлив и внимателен. Виждам обаче разни младежи с богати родители, които на първия ден след вземането на книжката им купуват големи, мощни возила. Още не видели нищо от живота, карат като идиоти", категоричен е изпълнителят.

Самият Веселин Маринов познава от личен опит последствията от тежките пътни инциденти.

На 5 юли 1989 г. той претърпява сериозна автомобилна катастрофа край Севлиево. Колата му е напълно унищожена, а певецът е със счупени ребра и прекарва месец в болница. По онова време дъщеря му Йоана е едва на годинка. И до днес Маринов отбелязва 5 юли като свой втори рожден ден.