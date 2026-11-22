В Thѐatro (Театро отсам канала) на 14 декември от 19:30 часа е премиерата на най-новата авторска пиеса на Break a leg „Грешката е вярна“. Съвременната романтична комедия ще въвлече публиката в истинско любовно разследване с таро карти, астрологични прогнози и изкуствен интелект. Елена, Мия, Филип и Явор се опитват да надхитрят не само съдбатаь но и себе си. В ролите са Филип Буков, Гергана Спиридонова, Жаклин Дочева и Даниел Пеев-Дънди. Следват премиери в Бургас, Варна и Русе.

Да намериш правилния човек е лесно. Или поне така изглежда, докато не опиташ. Елена е получила достатъчно уроци от съдбата под формата на мъже и този път е решила да не оставя нищо на случайността. До нея е най-добрата ѝ приятелка Мия - таро гледачка, астролог, специалист по изкуствен интелект, разследващ полицай и психолог в едно. От другата страна Филип разчита на най-добрия си приятел Явор - професионален ерген, твърдо решен да брани ергенския му живот до последно. Кой ще надделее - картите или сърцето? Между нощните клубове на София и хитроумните любовни стратегии двата отбора се впускат в ожесточена битка за щастие. Но колкото повече се опитват да контролират любовта, толкова по-голям става хаосът, който забъркват. Защото понякога пътят към правилния човек минава през куп грешни решения. Автори на текста са Биляна Тодорова и Ангел Калев, а режисьор на спектакъла е Мартин Каров. За сценографията и костюмите се грижи Елис Вели, а музиката е дело на Свилен Ноев от група „Остава“.