Джаз примата Камелия Тодорова разкри неочаквани подробности за отношенията си с легендарния Стефан Данаилов по време на представянето на биографичната си книга "В състезание със себе си" в клуб "Перото".

Тя се върна към снимките на филма "Търновската царица" и описа близостта им като нещо повече от обикновено колегиалство.

"В отношенията ни със Стефан Данаилов имаше игра, нямаше преструвка и лъжа, но нямаше и много истина - всичко беше като на шега. Беше хубаво, докато траеше, но когато свърши, не остави онова чувство на загуба и празнота, което обикновено идва след любовна афера или сексуално приключение", сподели певицата.

Тя припомни и изненадваща реплика на Ламбо, която я е заинтригувала, но не я е развълнувала, като остави по-интимните детайли недоизказани.