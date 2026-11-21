Кевин Маккалистър отново е на път да се забърка в неприятности! Повече от три десетилетия след като едно находчиво момче с рус перчем и безброй хитроумни капани покори сърцата на зрителите, Холивуд подготвя ново продължение на „Сам вкъщи“. А най-хубавата новина за почитателите на коледната класика е, че Маколи Кълкин се завръща към поредицата.

Проектът е в ранен етап на разработка в Disney и 20th Century Studios, съобщава Variety. Кълкин работи по сценария заедно със Сет Роугън и Евън Голдбърг, които ще бъдат и продуценти чрез компанията си Point Grey.

Засега създателите пазят в тайна подробностите за сюжета и останалите актьори. Не е известно и кога новият филм ще се появи на екран.

Момчето, което превърна Коледа в приключение

Когато „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г., едва ли някой предполага, че историята на осемгодишния Кевин Маккалистър ще се превърне в неизменна част от коледните празници за поколения зрители.

След семейна суматоха момчето е забравено у дома, докато роднините му заминават на ваканция. Първоначалната радост от свободата обаче бързо отстъпва място на истинско изпитание. Двама не особено съобразителни крадци, известни като „Мокрите бандити“, решават да оберат къщата.

Кевин ги посреща с изобретателност, смелост и поредица от незабравими капани, които превръщат живота им в кошмар.

В ролите на злосторниците са Джо Пеши и Даниел Стърн. Режисьор на комедията е Крис Кълъмбъс, а сценарият е дело на Джон Хюз. Сред останалите актьори са Катрин О'Хара, Джон Хърд и Робърт Блосъм.

Успехът на филма превръща малкия Маколи Кълкин в една от най-разпознаваемите детски звезди на Холивуд.

Отново сам, но този път в Ню Йорк

През 1992 г. Кълкин се завръща в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“. Приключенията на Кевин този път се пренасят в големия град, където съдбата отново го среща с двамата злочести крадци.

Следват още четири филма от поредицата, но без Маколи Кълкин в главната роля. Последната продукция, „Home Sweet Home Alone“, излиза през 2021 г. в стрийминг платформата Disney+.

Старият Кевин вече е пораснал

Слуховете за завръщането на Кълкин се появиха още през лятото, когато стана известно, че актьорът обсъжда с Disney възможността да съживи знаменития си герой.

Любопитството се засили, след като той се появи в коледна реклама на McDonald's, в която отново влиза в образа на Кевин, вече пораснал.

Актьорът дори е споделял идея за ново продължение, в което неговият герой сам е станал баща, а детето му използва срещу него същата изобретателност, с която някога Кевин побеждаваше крадците. Засега обаче няма потвърждение, че именно тази история ще залегне в сценария.

Предстои да стане ясно дали новият филм ще успее да върне магията на оригинала. Едно е сигурно – за милиони зрители Коледа продължава да е немислима без Кевин, неговите капани и знаменития вик пред огледалото.